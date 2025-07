Toptennisster Leylah Fernandez (22), verliezend finaliste van het US Open in 2021, heeft een opmerkelijke oproep gedaan op sociale media. De Canadese is single en wil die status kennelijk kwijtraken.

De voormalig nummer 13 van de WTA-ranking doet mee aan het grote toernooi Canadian Open te Montreal, ook bekend als National Bank Open. Ze roept mannen die haar wel zien zitten op om haar een privéberichtje te sturen. Ze is nu toch in haar thuisland en een vriend uit Canada lijkt haar wel het meest praktisch, ook al is ze als topspeelster permanent op reis.

'Ik wil daten'

"Ik wil in Montreal een date hebben. Weet je wat ik echt wil doen en wat ik nog niet heb gedaan? Dat is een afspraakje hebben. Maar ik ben geen fan van datingapps. En daarom ga ik dit aanpakken op mijn manier. Ik wil 1 uur met iemand afspreken in Montreal. Wil je mijn date zijn? Stuur me een privébericht en vertel iets over jezelf. Zie je dan!", aldus een ontwapenende Fernandez.

Ze gaat verder: "Dit gaat leuk worden! En het is geen grap. Ik heb echt serieus het plan om een date te hebben in Montreal, dus kom maar op met je privébericht. Waag die kans. Oja: je moet msischien wel vooraf mijn vader ontmoeten. Veel succes daarmee!"

Vader

Vervolgens werd ze aan de vooravond van het toernooi gevraagd naar haar post. En dan met name over die opmerking over vader Jorge, die vroeger haar trainer was.

"Veel mensen denken dat ik me totaal focus op tennis. Dat is ook wel zo. En dan denken mannen: oké, ik kan niet op haar af stappen en haar vragen om uit te gaan. Dan helpt het niet dat mijn vader er niet heel vriendelijk uitziet. Hij is wel vriendelijk hoor, begrijp me niet verkeerd. Hij is erg grappig ook. Maar op het eerste gezicht denk je misschien van niet. Daarom denk ik soms dat ik de eerste stap moet zetten. Maar mannen: ik, wil dit meemaken. Help me."

Misschien wil Carlos Alcaraz met Leylah Fernandez daten? ©Getty Images