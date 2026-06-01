Ze hing haar racket aan de wilgen na de US Open van 2022, maar Serena Williams blijkt nog niet klaar te zijn. De 23-voudig Grand Slam-winnares kondigde maandag haar rentree aan op het professionele circuit, bijna vier jaar na haar officiële afscheid. En dat terwijl ze in december nog stellig ontkende ooit terug te keren.

Williams maakt haar comeback volgende week al bij het WTA 500-toernooi van Queen's Club in Londen, waar ze een wildcard heeft gekregen voor het dubbelspel. Ze vormt een duo met de 19-jarige Canadese Victoria Mboko, de mondiale nummer negen.

Cryptische aankondiging

Williams kondigde haar rentree aan met een cryptisch filmpje op sociale media, waarin ze lachend reageert op de stortvloed aan berichten die ze krijgt. "Ik denk dat iedereen het nieuws al gehoord heeft. Tijd om mijn telefoonnummer te wijzigen", zei ze in de video.

Tegenover het iconische grastoernooi voor Wimbledon liet ze weten: "Gras heeft mij veel mooie momenten uit mijn carrière bezorgd. Queen's Club voelt als de perfecte plek om aan dit volgende hoofdstuk te beginnen."

Wimbledon in het vizier

De vraag die iedereen bezighoudt: blijft het bij Queen's? Williams hoopt tien jaar na haar laatste zege op Wimbledon terug te keren op het heilige gras in Londen, maar daarvoor heeft ze wel een wildcard nodig van de organisatie. Het grastoernooi van Queen's begint op 8 juni en geldt als hét voorbereidingstoernooi op Wimbledon, dat op 29 juni van start gaat. Naar verluidt zou Williams daarna ook meedoen aan het WTA 500-toernooi in Berlijn, al is dat nog niet bevestigd.

De geruchten over een mogelijke rentree hingen al langere tijd in de lucht, op Roland Garros kregen meerdere speelsters al vragen over een mogelijke terugkeer. In december vorig jaar trad Williams opnieuw toe tot het dopingtestprogramma van de tennissport, een vereiste om weer speelgerechtigd te worden. Na een verplichte periode van zes maanden is die klok nu verstreken, waardoor de weg vrij was voor haar terugkeer. Williams ontkende in december nog met klem: "Ik kom echt niet terug", schreef ze op X.

Beste tennisster aller tijden

Williams geldt als een van de grootste tennissers aller tijden. Haar palmares telt 73 WTA-titels in het enkelspel, waaronder zeven Australian Opens, drie Roland Garros-titels, zeven Wimbledon-titels en zes US Open-titels. Haar laatste Grand Slam-succes in het enkelspel dateert van de Australian Open van 2017. Na een zwangerschap keerde ze nog terug en bereikte ze finales op Wimbledon en de US Open, voor ze in 2022 voor de laatste keer afscheid nam.

THE QUEEN RETURNS 👑



Serena Williams is BACK & set for doubles at the #HSBCChampionships!@WTA | @serenawilliams pic.twitter.com/lohvVo7cEy — HSBC Championships (@QueensTennis) June 1, 2026

