Botic van de Zandschulp kon zijn goede vorm van ATP Winston-Salem niet doortrekken op de US Open. Hij kwam amper 48 uur na de verloren finale tegen Márton Fucsovics weer in actie. Op papier verloor Van de Zandschulp kansloos van Holger Rune, maar in werkelijkheid zat het wel iets dichterbij.

Ondanks dapper verzet en sterke comebacks in set twee en drie, moest Van de Zandschulp zijn meerdere erkennen in de Deen. Vermoeidheid na zijn recente finalepartij in Winston-Salem speelde hem duidelijk parten, en een medische time-out in de tweede set onderstreepte dat. Maar er waren meer dingen die de Nederlander niet hielpen.

"Maar zelfs onder deze omstandigheden maakte ik nog een goede kans. Het viel net zijn kant op", analyseerde de nummer 73 van de wereld bij de NOS.

Veel wind

"Er was veel wind en die draaide ook alle kanten op. Daar hadden we allebei moeite mee. De baan schoot ook iets meer door dan de baan waarop ik gisteren had getraind. Ik kwam er wel wat beter in, maar dat duurde net te lang", zei Van de Zandschulp, die afgelopen week nog de finale haalde van het toernooi in Winston-Salem. Daarmee verdiende hij minder geld dan met één partij op de US Open.

De Nederlander had daardoor weinig tijd om te trainen op de banen in New York. "En Rune is gelijk een van de betere spelers. Als ik deze jongen in de tweede ronde zou zijn tegengekomen, is het ook weer een ander verhaal. Je hoopt eigenlijk dat je er in de eerste ronde een beetje in kan komen en gewend kan raken aan de baan. Maar ik sta er zeker wel weer."

