De Poolse toptennisster Iga Swiatek (24) heeft een uitstekend jaar. Ze won Wimbledon en bij de twee andere grandslams tot nu toe bereikte ze de halve finale. Maar in haar privéleven is er wel wat droevigs te melden.

Op Instagram plaatst de voormalig nummer 1 van de WTA-ranking een verdrietig bericht. Haar kat is overleden. "Ik hoop dat we je het beste thuis gaven dat een kat kan hebben", aldus Swiatek. "Ik ben dankbaar dat je ons 17 jaar lang onvoorwaardelijke liefde gaf."

Jonge Iga Swiatek

De kat kwam dus in Swiateks leven toen ze ongeveer zeven jaar was. De kat heeft figuurlijk gesproken de opmars van Swiatek meegemaakt: van speels talentje naar wereldtopper. Op de foto's bij het bericht staan ook prentjes van de jonge Swiatek, plus afsluitend een korte video van de huidige Swiatek die de kat op zijn koppie kroelt.

Het bericht is 200 duizend keer bekeken en uiteraard reageren haar volgers vol sympathie en medeleven. "Mijn oprechte condoleances", zo reageert iemand. "Het spijt me dat een dierbare je is ontvallen. Huisdieren horen echt bij een gezin. Ik hoop dat jij en je gezinsleven troost vinden in de prachtige herinneringen en de momenten die jullie samen hebben beleefd. Ik stuur knuffels en liefde."

Cincinnati

Momenteel neemt Swiatek deel aan het grote toernooi in Cincinnati, waar de winnares 1000 WTA-punten krijgt. In de tweede ronde versloeg ze Anastasi Potapova, de vriendin van de Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor. Swiatek was vooral ijzersterk op eigen opslag; ze stond daarop amper punten af, terwijl de Russische wel constant onder druk stond in haar opslaggames.

Kritiek

Eerder dit jaar kreeg Swiatek zware kritiek te verduren uit haar thuisland. Poolse media vonden dat ze, tot Wimbledon, maar bar weinig toernooien won in 2025 en speculeerden dat een nieuwe generatie tennissters haar inhaalde.

"Laat mij gewoon met rust", zei ze vervolgens richting de kritische media, vooral uit Polen zelf. De kritiek ging vooral over haar Belgische coach Wim Fissette, die ze aan het einde van vorig seizoen contracteerde maar tot Wimbledon toe Swiatek nog niet naar eremetaal leidde.

Niet prettig

Nu heeft de 24-jarige toptennisster zich opnieuw bewezen. "Natuurlijk is dat de ene keer makkelijker dan de andere keer. De afgelopen maanden was het zeker zo dat, en ik moet helaas zeggen vooral de Poolse media, de manier waarop ze mij en mijn team hebben neergezet, niet echt prettig was", vertelde ze in de persconferentie na de finale van Wimbledon, waarin ze won met liefst 6-0 6-0 van Amanda Anisimova.