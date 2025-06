In Nederland kampen we met tropische temperaturen en dat is in Engeland niet anders. Het kan in bijvoorbeeld Londen een graadje of 35 worden en dat heeft gevolgen voor Wimbledon. Het iconische tennistoernooi begint maandag en de temperatuur heeft meteen grote gevolgen.

Tennisliefhebbers kregen namelijk een serieuze waarschuwing van de organisatie. Fans kwamen al in grote getalen naar het terrein voor de wedstrijden en daardoor is het bijzonder druk. De organisatie van het toernooi deed daarom een opvallende oproep. Er is namelijk medegedeeld dat liefhebbers niet meer naar het terrein moetten afreizen in verband met de warmte en de drukte.

10.000 mensen in de rij

Volgens de BBC stonden er in de ochtend al meer dan 10.000 mensen in de rij. De warmte en het feit dat er weinig schaduwplekken zijn op en rondom de tennisbanen kunnen een gevaar zijn voor het publiek. Volgens The Telegraph waren er zelfs mensen die het in de rij voor gezien hielden en weer huiswaarts keerden vanwege de hitte.

En dat is best te begrijpen, want nog nooit was het zo warm op de openingsdag van het tennistoernooi. In 2001 tikte het kwik 29 graden aan, maar daar gaat de temperatuur van vandaag ruimschoots overheen. Mogeljik wordt het zelfs de warmste Wimbledon-dag aller tijden. In 2015 werd het maar liefst 35,7 graden celcius. Met de huidige verwachte temperaturen kan dat record dus sneuvelen op de eerste dag.

Hitteprotocol op Wimbledon

Met zulke temperaturen is er uiteraard een hitteprotocol van kracht. Daardoor worden de spelers wat beter beschermd tegen de hoge temperaturen. Er wordt vlak voor de wedstrijden een meting uitgevoerd en als het te warm blijkt worden er wat aanpassingen doorgevoerd. Daardoor is het mogelijk om tussen de tweede en derde set bij de vrouwen een pauze van tien minuten in te lassen. Dat is ook het geval tussen set drie en vier bij de mannen. Die maatregel wordt van kracht als de methode meer dan 30,1 graden aangeeft. Dat heeft niet alleen met de temperatuur te maken, maar ook met de luchtvochtigheid, de zon en de wind.

De kans is dus zeer groot dat we de maatregelen op dag 1 van Wimbledon gaan zien. Ook voor de vaak jonge ballenjongens- en meisjes is er iets bedacht. De organisatie liet weten dat ze verkoelende sjaals krijgen om bescherming tegen de warmte te bieden.

