De beste tennissers en tennissters ter wereld zijn momenteel in Madrid voor het belangrijke graveltoernooi. Zij hopen zich daar in vorm te spelen voor Roland Garros, maar moeten wel oppassen. Een virus zorgt namelijk voor grote problemen in de Spaanse hoofdstad. Topspeelster Coco Gauff ondervond daar zondag ook de gevolgen van.

In Madrid staat er deze week zowel een ATP 1000- als een WTA 1000-toernooi op de rol en dus zijn de beste mannelijke en vrouwelijke speelsters ter wereld van de partij in de Spaanse hoofdstad. De finales zijn pas volgende week, maar een aantal toppers heeft echter al moeten afhaken vanwege ziekte.

Gauff geeft over op de baan

Het virus leek zondag ook topspeelster Coco Gauff in de weg te zitten, want zij verscheen niet erg fris op de baan. De Roemeense Sorana Cirstea profiteerde optimaal en won de eerste set met 6-3 van de nummer 3 van de wereld. Cirstea kwam in de tweede set tot drie keer toe een break voor en ondertussen ging het met Gauff steeds slechter. De Amerikaanse moest op bepaald moment zelfs overgeven en vervolgens werd er een dokter bijgehaald om haar bloeddruk te meten.

Het leek weleens einde verhaal voor de regerend Roland Garros-kampioene te kunnen zijn, maar het tegendeel was uiteindelijk het geval. Het legen van haar maag luchtte flink op bij Gauff en ze sleepte de tweede set er toch nog uit. Dat kwam bij Cirstea dusdanig aan dat ze geen enkele vuist meer kon maken in de beslissende set en Gauff sloeg zich alsnog naar de achtste finales: 3-6, 7-5, 6-1.

"Ik denk dat ik heb waar iedereen hier last van heeft in Madrid. Ik weet niet hoe ik het vor elkaar heb gekregen om te winnen. Ik probeerde mijn eten binnen te houden, maar toen ik eenmaal had overgegeven kon ik dat nog een keer doen en daarna voelde ik me een stuk beter", verklaarde Gauff na afloop tegen Sky Sports.

Virus maakt andere slachtoffers

Gauff ontsnapte dus ternauwernood aan uitschakeling, maar het virus heeft al flink wat andere slachtoffers gemaakt in Madrid. Iga Swiatek was zaterdag de grootste. De kampioene van 2024 gaf er tijdens de derde set tegen Ann Li de brui aan. Voor de gravelspecialiste, ze won Roland Garros al viermaal, was dat een nieuwe tegenvaller in een vooralsnog vrij teleurstellend jaar en ze verliet daarop in tranen de baan.

Ook voor Liudmila Samsonova betekende ziekte het einde van haar toernooi. De Russische zou zondag in de derde ronde spelen tegen de Tsjechische Linda Noskova, maar trok zich voor het duel terug. Dat had voormalig US Open-kampioen Marin Cilic vrijdag bij de mannen ook al gedaan voor zijn partij tegen Joao Fonseca.