Een enorme domper voor Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor bij het masterstoernooi in Wenen. Hij moest zich vlak voor de kwartfinale tegen Alexander Zverev noodgedwongen terugtrekken.

De wedstrijd tussen Griekspoor (nummer 25 van de wereldranglijst) en de Duitser stond op het punt van beginnen, toen er plots slecht nieuws werd gemeld. "Ik krijg zojuist te horen in mijn oor dat Tallon Griekspoor zich heeft teruggetrokken", zegt de commentator bij Ziggo Sport geschrokken.

"Hij heeft er tot het laatst moment alles aan gedaan om te kunnen spelen, maar een rugblessure gooit roet in het eten voor de Nederlander. Dat is natuurlijk ontzettend balen en pijnlijk. We hadden hem graag in actie gezien op zo'n mooi groot indoortoernooi. Dus sterkte."

Veel ontmoetingen met Alexander Zverev

De beste Nederlandse tennisser van dit moment sloeg zich woensdag in Wenen naar de kwartfinales door de Amerikaan Brandon Nakashima te verslaan. Hij zou het vrijdag opnemen tegen de nummer drie van de wereld, die hij al vaker heeft ontmoet dit seizoen.

Het zou namelijk al de vierde keer dit jaar zijn dat de twee tegenover elkaar komen te staan. De Nederlander won in Indian Wells, maar verloor in München en moest op Roland Garros in de vierde ronde opgeven tegen de Duitser. Ze speelden inmiddels zelfs al tien keer tegen elkaar in totaal en Zverev won acht van die ontmoetingen.

Halve finales

Zverev gaat dus automatisch door naar de halve finales van het Vienna Open. Ook Alex de Minaur bereikte vrijdag de halve eindstrijd na een overwinning op Matteo Berrettini (6-1, 7-6).