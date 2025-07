Wimbledon is voor de tennisfans met een domper begonnen, want de eerste wedstrijd van de zondag was veel sneller klaar dan gehoopt. Al zal Taylor Fritz daar weinig om geven. De als vijfde geplaatste Amerikaan boekte zijn plek in de kwartfinales omdat zijn tegenstander al na anderhalve set opgaf.

Fritz z'n tegenstander Jordan Thompson uit Australië moest geblesseerd opgeven. Fritz stond op het moment van de opgave met 6-1, 3-0, 40-0 voor. Fritz speelt nu tegen de Rus Karen Khachanov, die de Pool Kamil Majchrzak versloeg in drie sets. Al ging het niet helemaal van het leien dakje voor de Rus, want hij gleed onder het net door bij een glijpartij.

Fritz op jacht naar verbetering

Toch hield hij er geen narigheid aan over, want al lachend krabbelde hij overeind en sloeg hij de partij simpel uit. De 27-jarige Fritz haalde eerder in 2022 en in 2024 de kwartfinales op Wimbledon. Fritz wist één keer de finale van een grandslamtoernooi te bereiken. Dat was in 2024 op de US Open.

Telefoontje van umpire

Op centre court was ook een opmerkelijk moment in de eerste games van de wedstrijd van publiekslievelinge Sonay Kartal. Zij speelde tegen Anastasia Pavlyuchenkova, toen de umpire ineens een telefoon aan zijn oor hield. Hij moest een noodgeval doorbellen naar de organisatie, omdat er problemen waren met het lijnensysteem. Een bal van Kartal was duidelijk uit, maar er kwam geen duidelijke call van het electronische systeem.

Belletje

Daardoor moest er een belletje gepleegd worden naar de mensen van het systeem om te checken of het überhaupt werkte. Na enkele minuten oponthoud werd het punt als 'uit' bevestigd en konden de beide vrouwen weer verder met hun duel. Het is sowieso bijzonder dat er op de tweede zondag van Wimbledon getennist wordt. De organisatie van de gras-Grand Slam brak drie jaar geleden met een langstaande traditie.

