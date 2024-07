Dit is waarom Wimbledon brak met de traditionele rustdag op zondag en er een einde kwam aan 'Manic Monday'

Op Wimbledon is het zondag tijd voor de achtste finales. Dat klinkt wellicht niet heel bijzonder, maar nog niet zo lang geleden was de eerste zondag van het toernooi een rustdag. Het grandslamtoernooi brak echter met die traditie in 2022 en dit is waarom ze dat deden.

Wimbledon staat bol van de tradities. We kennen natuurlijk de witte kleding en het eten van aardbeien met slagroom. Ook 'Middle Sunday' was er één van. Dat hield in dat er op de eerste zondag van het toernooi niet gespeeld werd, maar in tegenstelling tot de andere tradities brak Wimbledon wel met deze.

Tien miljoen extra

De toernooiorganisatie kondigde in 2021 aan dat de traditie vanaf 2022 zou verdwijnen en de reden daarvoor was dat er stappen waren gezet in het onderhoud van de grasbanen. Tot die tijd was de rustdag nodig om het gras in een goede staat te houden voor de laatste week van het toernooi.

Als 'bijkomend' voordeel leverde het Wimbledon financieel flink wat op. Ze kunnen tenslotte voor een extra dag tickets verkopen en ook levert het meer op bij de verkoop van de rechten voor de televisie. Een zender kan sinds 2022 veertien dagen tennis uitzenden en niet slechts dertien. Geschat wordt dat het uiteindelijk zo'n tien miljoen pond extra aan inkomsten oplevert.

Geval van nood

Overigens was 2022 niet het eerste jaar waarop er op de speciale zondag werd gespeeld, want in geval van nood gebeurde dat al. In Engeland wil het nog weleens regenen waardoor het speelschema in de war raakt. De extra zondag werd dan gebruikt om de achterstand in te halen. In 1991, 1994, 2004 en 2016 was dit al nodig.

'Manic Monday'

De rustdag op zondag had als gevolg dat er heel veel wedstrijden op de maandag gespeeld moesten worden. Dit jaar wordt de helft van de achtste finales op zondag gespeeld en de rest vervolgens op maandag. Vroeger was dus anders, want toen moesten alle achtste finales op maandag gespeeld worden.

Dat betekende dat het in theorie een dag kon zijn waarop sterren als Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Andy Murray, Serena Williams, Maria Sharapova en Venus Williams allemaal in actie kwamen. Deze dag werd niet voor niets 'Manic Monday' genoemd, maar ook die traditie is dus verdwenen sinds de rustdag is afgeschaft.

Witte kleding

De traditie van de witte kleding zorgde eerder deze week voor twee bijzondere outfits. Novak Djokovic liet zich in aanloop naar Wimbledon namelijk opereren aan zijn knie en speelt met een brace. Het grote probleem is echter dat deze niet wit is. Hij kreeg zowaar toestemming, maar moet wel snel op zoek naar een witte brace voor de volgende rondes.

Ook de Oekraïense tennisster Marta Kostyuk viel eerder deze week op. Zij kreeg een idee door de voorschrift om witte kleding te dragen en kwam met een heel bijzondere tennisjurk de baan op.

