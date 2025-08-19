Voormalig US Open-winnares Sloane Stephens (32), nu de nummer 354 op de WTA-ranglijst, heeft openhartig gesproken over haar beslissing om haar eicellen in te vriezen. Ze gelooft dat deze optie de toekomst van het vrouwentennis en de vrouwensport compleet zal veranderen. "Al die jaren tellen mee."

Stephens is een van de eerste tennissters die ervoor koos haar eicellen in te vriezen, met het oog op haar toekomst na haar sportcarrière. In een interview met CNN vertelde de voormalige nummer 3 van de wereld over haar ervaring.

Ze legde uit dat haar eerste ervaring met het invriezen van eicellen vreselijk was. Ze kwam 7 kilo aan en keerde onvoorbereid terug op de baan. De tweede keer was de ervaring echter totaal anders.

'Toen mijn eicellen nog perfect waren'

"Als ik dit eerder had geweten, had ik het waarschijnlijk gedaan toen ik 22 was. Toen mijn eicellen nog perfect en 'fluffy' waren", vertelt ze. "Het is zeker een wereld van verschil voor jonge speelsters die er nu over kunnen nadenken op hun 25e, in plaats van op hun 30e of 32e. Of er zelfs al over nadenken als ze 20 zijn en de beslissing nemen voor hun 28e", aldus Stephens.

De WTA nam onlangs het besluit dat tennissters die ervoor kiezen een vruchtbaarheidsbehandeling te ondergaan, een beschermde ranking krijgen tijdens hun afwezigheid. Dat biedt mogelijkheden om al op jonge leeftijd na te denken over het moederschap.

"Al die jaren tellen mee", aldus Stephens. "De jongere generatie speelsters zal zich veel comfortabeler voelen om hierover te praten en het ook te doen. Ze zullen zich gesteund voelen dankzij de bevriezing van de ranking. Dit verandert echt de koers van hoe vrouwen in de sport beslissingen nemen voor hun toekomst", voegde de Amerikaanse daaraan toe.

Openheid

Stephens toonde zich verheugd dat ze vragen krijgt over haar ervaring. Ze merkt een groeiende openheid over het onderwerp, wat volgens haar bijdraagt aan beter geïnformeerde beslissingen. "Elk lichaam reageert anders op verschillende medicijnen en procedures. Ik wilde er echt voor zorgen dat speelsters de kans krijgen om hun eigen tempo te bepalen. Dat ze de mogelijkheid hebben om te beslissen wanneer ze terugkeren op de baan en hoeveel tijd ze vrij nemen, zonder zich te haasten en geblesseerd te raken omdat ze er nog niet klaar voor waren."

Zwangerschapsverlof

Dit voorjaar kondigde de WTA nog een historische stap aan: voor het eerst in de geschiedenis krijgen speelsters betaald zwangerschapsverlof. Volgens BBC Sport wordt dit gefinancierd door het Public Investment Fund van Saoedi-Arabië, een wereldwijde partner van de WTA-tour.

"Elke vrouwensport zou deze richting moeten inslaan: speelsters promoten, hun toekomst prioriteren en hun recht op een gezin waarborgen. Het is geweldig dat tennis een van de sporten is die dit biedt, maar er is nog veel te doen. Dit zou de hele tour over 20 jaar totaal kunnen veranderen," concludeerde Stephens.