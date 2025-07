Op Wimbledon heeft zich maandagavond een dramatisch scenario afgespeeld. Grigor Dimitrov was dicht bij een stunt op het heilige gras. De Bulgaarse tennisser moest nog één set winnen om de niet-fitte Jannik Sinner te verslaan. Maar plotseling sloeg het noodlot bij hemzelf toe.

Het is de vijfde keer op rij dat Dimitrov een grandslamtoernooi moet verlaten met een blessure. De 34-jarige tennisser stond met 2-0 in sets voor tegen de nummer één van de wereld, die in de eerste game zelf hard ten val kwam op het gras. Tot dan toe leek juist Sinner diep in de problemen, die zichtbaar worstelde met zijn blessure.

Blessure uit het niets

Dimitrov was op weg naar de grootste stunt van zijn carrière. Hij had alle kaarten op zich om de kwartfinale van Wimbledon te bereiken. Maar in de derde set ging het mis. Zomaar uit het niets schoot het in een spier bij zijn oksel, waarna hij naar de grond dook. Tegenstander Sinner snelde naar hem toe en was zichtbaar geroerd.

In tranen van de baan

Zo eindigde de wedstrijd in een drama voor de Bulgaar. Dimitrov kon niet verder en moest noodgedwongen opgeven bij een 2-0 voorsprong in sets. In tranen nam hij afscheid van Wimbledon, met in het achterhoofd dat hij door de blessure een unieke kans heeft misgelopen.

De 23-jarige Sinner kon het niet geloven. "Ik weet eigenlijk niet wat ik moet zeggen, want hij is een ongelooflijke speler, ik denk dat we dat vandaag allemaal erkennen", vertelde hij na de wedstrijd. "Hij heeft zoveel pech gehad de afgelopen jaren. Hij is ook een goede vriend van me; we begrijpen elkaar heel goed. Het is heel moeilijk om hem nu in deze situatie te zien; het is gewoon heel ongelukkig voor hem."

'Dit is heel triest'

"Eerlijk gezegd zie ik dit totaal niet als een overwinning. Dit is gewoon een heel triest en pijnlijk moment om mee te maken voor ons allemaal. Het is zwaar om hem opnieuw met een blessure te zien. Hij is een van de hardst werkende spelers op de tour. Dit is echt heel verdrietig."

Sinner speelt dinsdag in de kwartfinale tegen de Amerikaan Ben Shelton.

A sight we never want to see.



Grigor Dimitrov is forced to retire while leading two sets to love. Everyone at #Wimbledon is wishing you a speedy recovery, Grigor 💚💜 pic.twitter.com/qBwiMbq3e2 — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2025

