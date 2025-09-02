Toptennisser Carlos Alcaraz heeft dinsdagavond (Nederlandse tijd) in drie sets de Tsjechische Jiri Lehecka verslagen. De nummer twee van de wereld heeft daarmee de halve finale van de US Open bereikt én een bizarre reeks neergezet.

De eerste set waren Lehecka en Alcaraz nog aan elkaar gewaagd en werd het 6-4. Daarna ging het echter snel. De Spanjaard maakte nauwelijks fouten en won de tweede set overtuigend met 6-2.

De derde set maakte de 23-jarige Lehecka het de nummer twee van de wereld weer erg lastig. Toch wist Alcaraz na een gelijke stand van 4-4 in games een belangrijke break naar zich toe te trekken waardoor hij mocht gaan serveren voor de winst.

Die laatste game ging het razendsnel. Alcaraz maakte geen fouten en won het duel in drie sets. Daarmee stelt hij een plek in de halve finale veilig.

De Spanjaard heeft inmiddels ook een bizarre reeks neergezet op het grandslamtoernooi in New York. Hij verloor daar namelijk in vijf rondes nog geen enkele set. Hij versloeg de Amerikaan Reilly Opelka en de Italianen Mattia Bellucci en Luciano Darderi en de Fransman Arthur Rinderknech eveneens in drie sets.

Nummer één wereldranglijst

Door de indrukwekkende prestaties van Alcaraz kan hij zomaar de nummer één-positie op de wereldranglijst gaan overnemen van Jannik Sinner. Sinds het begin van 2024 werden alle grandslamtitels gewonnen door Sinner en Alcaraz. De twee strijden in New York niet alleen om een nieuwe titel, maar ook om de koppositie van de wereldranglijst. Sinner heeft die plek al meer dan een jaar in handen, maar hij won vorig jaar de titel op de US Open en verdedigt dus heel veel punten. Als Alcaraz minimaal net zo ver komt als Sinner in New York dan neemt hij de plek over van de Italiaan.

Alcaraz schreef dit seizoen al Roland Garros op zijn naam. Hij won ook al eens de titel in New York. In 2022 pakte hij de titel op de US Open. Alleen de winst van de Australian Open ontbreekt nog.

Halve finale

Alcaraz stuit in de halve finale op Novak Djokovic of de Amerikaan Taylor Fritz. De 38-jarige Serviër won de US Open viermaal. De 27-jarige Fritz verloor vorig jaar van Sinner in de finale van de US Open.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.