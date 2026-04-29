Tallon Griekspoor was woensdag de reddende engel van zijn vriendin Anastasia Potapova. De tennisster was op weg naar een nederlaag in de kwartfinale van het WTA 1000-toernooi van Madrid, maar draaide de partij volledig om vanaf het moment dat de Nederlander in de spelersbox plaatsnam en zorgde voor een unieke prestatie. Na afloop volgde een intiem moment tussen de twee.

Als tenniskoppel kunnen Griekspoor en Potapova elkaar bij toernooien natuurlijk geregeld steunen, maar de organisatie van de Mutua Madrid Open leek met hun relatie geen rekening te hebben gehouden bij het speelschema van woensdag. Allebei werden ze namelijk om 13.00 uur ingepland. Griekspoor moest toen aan de bak in de achtste finales van het dubbelspel, terwijl Potapova haar kwartfinale in het enkelspel moest afwerken.

De Nederlandse tennisser was uiteindelijk als eerste klaar. Hij verloor zijn duel met de Amerikaan Brandon Nakashima en spoedde zich toen heel snel naar het centre court. Zijn vriendin was daar op dat moment namelijk verwikkeld in een derde set tegen Karolina Pliskova. Toen Griekspoor arriveerde leek Potapova hard op weg naar een nederlaag, maar na zijn komst verloor ze nauwelijks meer een punt.

Intiem moment Griekspoor en Potapova na afloop

Met haar zege zorgde Potapova voor een unieke prestatie, want zij werd de eerste lucky loser ooit die de halve finales van een WTA 1000-toernooi heeft bereikt. Dat ze ineens op dreef was na de entree van Griekspoor in het stadion, bleek geen toeval. De Oostenrijkse bedankte haar vriend namelijk direct na afloop in het interview op de baan. De Nederlander wist vanuit haar spelersbox precies de juiste snaar te raken om haar er weer bovenop te helpen.

Later volgde er nog een intiem moment tussen de twee dat door de camera's achter de schermen werd vastgelegd. De twee tennissers omhelsden elkaar na de partij in de catacombenen en op die manier bedankte de voor Oostenrijk uitkomende Potapova haar geliefde nog maar eens voor zijn mentale steun.

Halve finale

Griekspoor kan Potapova later deze week dus nog een keertje gaan aanmoedigen. De in Rusland geboren tennisster speelt donderdag in de halve finales tegen Linda Noskova of Marta Kostyuk. Zij spelen later op de woensdag nog hun kwartfinale.