Basta! Dat floepte er vermoedelijk uit bij een Italiaanse consumentenbond, toen toptennisser Jannik Sinner meldde zich niet meer beschikbaar te stellen voor de Davis Cup. De nummer 2 van de ATP-ranking wil zich focussen op zijn loopbaan in het enkelspel.

Sinner kondigde eerder deze week aan dat Italië bij het finaletoernooi van de Davis Cup zonder hem de titel moet proberen te prolongeren.

Die keuze van de toptennisser is hem in eigen land niet bepaald in dank afgenomen. Sommigen zien het als het ultieme verraad om willens en wetens niet voor 's lands eer te spelen.

Consumentenorganisatie Codacons

Consumentenorganisatie Codacons trekt fel van leer tegen het besluit van Sinner. Codacons staat voor Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’Ambiente e dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori, oftewel Coördinatie van Verenigingen voor de Bescherming van het Milieu en de Rechten van Gebruikers en Consumenten.

Je kan Codacons vergelijken met de Nederlandse Consumentenbond, maar dan veel activistischer. De organisatie werd in 1986 opgericht door jurist Carlo Rienzi. Een van de meest geruchtmakende zaken die Codacons heeft aangezwengeld is misleiding door Apple omtrent iPhone-ipdates. Ook zijn telecombedrijven juridisch aangepakrt vanwege oneerlijke tarieven.

Klap voor Italië

Op de website komt Codacons met een statement over Sinner. De titel is: "Na het nee tegen Davis Cup vraagt Codacons om alle eretitels van de tennisser in te trekken". De organisatie schrijft: "De keuze van Sinner om af te zien van deelname aan de Davis Cup is een klap voor Italië, de Italianen en miljoenen tennisliefhebbers."

Het steekt Codacons dat Sinner doordat hij allerlei eretitels en erkenningen heeft gekregen fungeert als international uithangbord van Italië. En dat terwijl hij zich dus nu niet bereid heeft getoond omTeam Italia te dienen in de Davis Cup. Er staat: "Je kunt niet tegelijkertijd vertegenwoordiger van Italië in de wereld zijn en officiële erkenningen ontvangen, om vervolgens sportieve keuzes te maken die daar volledig tegen ingaan."

Ereburgerschap

Enkele benoemingen die ingetrokken moeten worden zijn: “Ambassadeur van de Sportdiplomatie” van het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Gouden Kraag voor sportieve verdienste van het Italiaanse Olympisch Comité en het ereburgerschap van de gemeente Turijn.

Codacons, the Italian consumer rights and environmental protection association, is calling for the withdrawal of all official awards and honours awarded to Jannik Sinner pic.twitter.com/Unch8heC1R — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 22, 2025

Ook sneert Codacons op het einde van de brief: "Als Sinner minder tijd zou besteden aan het maken van reclame voor allerlei producten, zou hij misschien beter in staat zijn zijn land te vertegenwoordigen, zowel in de sport als daarbuiten."