Toptennisser Novak Djokovic doet grote belofte na prachtig moment: 'Dit is de eerste van vele'

Tennislegende Novak Djokovic opende woensdag een nieuwe tennisbaan in Belgrado. Hij deelde daar handtekeningen uit aan enthousiaste fans, en hield een veelbelovende toespraak.

Op feestelijke wijze werd er op woensdag een tennisbaan geopend in Belgrado, een plek die symbolisch het verleden, heden en de toekomst verbindt van een van de grootste tennissers aller tijden. De volledig gerenoveerde en uniek ontworpen baan is een eerbetoon aan de bijzondere carrière van Djokovic en wordt een nieuwe ontmoetingsplaats voor sport, onderwijs en dromen voor toekomstige generaties.

Djokovic noemde de opening van de tennisbaan in Belgrado slechts het eerste van vele projecten waarmee hij betere omstandigheden voor kinderen in Servië wil creëren. Hij begon zijn speech door respect te tonen voor kinderen.

'Kunnen veel leren'

"Wij volwassenen kunnen veel van kinderen leren. Hoe te vergeven, hoe aanwezig te zijn, hoe verder te gaan zonder een last op onze schouders. Sport is een groot deel van mijn leven geweest en heeft mij de mogelijkheid gegeven om hier nu te staan."

Hij vervolgde: "Ik ben veel verschuldigd aan tennis en sport, maar ook aan Belgrado en Servië. Met elke actie van mijzelf, mijn familie en de stichting proberen we iets terug te doen voor onze gemeenschap en onze invloed te gebruiken om betere omstandigheden te creëren voor elk kind, in elk deel van Servië. Dit is het eerste project van, hopelijk, vele."

Nadat hij zijn toespraak had beëindigd, ontstond er een stormloop naar Djokovic. Iedereen wilde een handtekening en de tennislegende maakte met plezier tijd voor zijn fans.

Initiatief

De opening van de tennisbaan in Belgrado maakt deel uit van een wereldwijd initiatief dat Lacoste en We Are Etendart in 2020 zijn gestart. Het doel is om jongeren in Servië betere toegang tot tennis te geven. Soortgelijke projecten zijn eerder al gerealiseerd in Clichy (Frankrijk), New York, São Paulo, Troyes en Grasse.

De baan is toegankelijk voor schoolkinderen, jonge sporters en deelnemers aan de educatieve programma's van de Novak Djokovic Foundation, met sportieve, creatieve en culturele activiteiten. Zo zet de stichting haar missie voort om gelijke kansen te creëren voor elk kind, ongeacht sociale of geografische achtergrond.