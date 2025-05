Tennislegende over mislukt 'droomhuwelijk' Novak Djokovic: 'Zelfs onze katten zouden dat kunnen'

Tennislegende Andy Roddick wist al van begin af aan dat de samenwerking tussen Novak Djokovic en Andy Murray gedoemd was te mislukken, zo meldde hij in een interview na de breuk tussen de toptennisser en zijn coach.

De relatie tussen Djokovic en coach Murray strandde al na slechts zes maanden. In de Tennis Channel podcast vertelde Roddick dat hij vanaf het begin af aan het gevoel had dat de samenwerking tussen de twee gedoemd was om te mislukken. De legende denkt dat de toptennisser niet op zoek zal gaan naar een compleet nieuwe coach.

'Draait om een vertrouwd gevoel'

“Als hij al iemand aanstelt, zal het eerder iemand zijn met wie hij eerder heeft gewerkt. Iemand die weet hoe hij in elkaar zit. Het draait nu vooral om een vertrouwd gevoel", stelde de tennislegende. Murray was volgens hem met Djokovic aan het wankelen, al betwijfelt hij of de toptennisser überhaupt een coach nodig heeft: "Zelfs onze katten zouden Novak kunnen coachen. Wat moet je iemand nog vertellen die al zóveel gewonnen heeft?"

Volgens Roddick is Djokovic vooral gevaarlijk als hij gemotiveerd is en fysiek in orde. "Als hij scherp is en zijn benen doen wat ze moeten doen, dan is hij nog altijd levensgevaarlijk. Maar als hij zoekende is naar motivatie en weinig wedstrijdritme heeft, dan is hij kwetsbaar en kunnen andere spelers hem verslaan."

Voormalig rivalen

Djokovic en Murray waren voorheen rivalen die elkaar meerdere keren troffen in Grand Slam-finales. Toen het duo eind vorig jaar bekendmaakte dat ze gingen samenwerken, verbaasden ze de tenniswereld. De samenwerking begon goed en er werd zelfs van een 'droomhuwelijk' gesproken.

Herstel

Tijdens het eerste toernooi met Murray aan zijn zijde, was Djokovic vol lof over zijn coach. Maar lang ging het niet goed. Op de Australian Open bereikte hij de halve finale, maar moest hij zich terugtrekken vanwege een blessure. Sinds zijn herstel van die blessure heeft de Serviër grote moeite om zijn vorm terug te vinden.

Murray stond Djokovic nog bij op de toernooien in Indian Wells en Miami, en later op de Masters in Madrid. Hier presteerde de Serviër echter niet al te best, waarna onlangs de breuk wereldkundig werd gemaakt.