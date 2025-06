Umpire grijpt in tijdens finale Roland Garros: excentrieke vrouw in publiek leidt toptennisster af

De damesdubbelfinale op Roland Garros is met een bijzondere reden even stilgelegd. Het Grand Slam-toernooi van Parijs komt zondag ten einde met twee finales. Een excentrieke vrouw zorgde zondagochtend voor afleiding.

De finale van het prestigieuze tennistoernooi bij de vrouwen in het dubbelspel gaat tussen het Italiaanse duo Jasmine Paolini/Sara Errani, en Aleksandra Krunić en Anna Danilini, respectievelijk uit Servië en Kazachstan. De winnaars gaan naar huis met liefst 590 duizend euro en dus wil je tussendoor absoluut niet afgeleid worden.

Afleiding vanuit publiek

In de tweede set was dit wel het geval. De 32-jarige Krunic, die in haar eerste finale op het allerhoogste niveau staat, was bezig met serveren toen ze afgeleid werd. Ze liep naar de umpire om haar verhaal te doen. De afleiding bleek vanuit het publiek te komen, terwijl het Court Philippe-Chatrier doodstil toekeek.

"De heer links van mij in het gele jasje, zou u uw accreditatie kunnen afdoen? Het verblindt de spelers", riep de umpire. De 'heer' bleek een oudere vrouw te zijn in een gele jas en met een witte hoed op. Ze wist direct dat de opmerking om haar ging en ondernam actie.

Reflecterend

De vrouw leek haar excentrieke jas uit te willen trekken. Maar dat was niet nodig. "Nee, het gaat om de badge!", leek de umpire te roepen buiten de microfoon om. De commentator bij Eurosport ging daarin mee, "Ja, ze snapt het niet helemaal. Het is het pasje dat reflecteert."

Finales

Het is de finaledag op Roland Garros. In de ochtend begon de damesdubbelfinale. Rond 15.00 uur wordt de enkelfinale bij de heren gespeeld tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz. Zaterdag pakten de Argentijn Horacio Zeballos en de Spanjaard Marcel Granollers hun eerste grandslamtitel door de herendubbel te winnen. Sara Errani en Andrea Vavassori pakten afgelopen donderdag al de titel in het gemengd dubbelspel.

