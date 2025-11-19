Het Italiaanse tennisteam heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Davis Cup. In de kwartfinale werd Oostenrijk zonder enige moeite met 2-0 verslagen. Het was een emotionele avond in Bologna.

Matteo Berrettini en Flavio Cobolli hebben beiden hun enkelpartijen gewonnen. Hierdoor was een dubbelspel niet eens nodig. Italië verzekerde zich zo van een plek in de halve finales.

Eerst versloeg Berrettini de Oostenrijker Jurij Rodionov met 2-0 (6-3, 7-6) na een wedstrijd van anderhalf uur.

Berrettini - Rodionov

De openingsset van de kwartfinale tussen Italië en Oostenrijk werd beslist door één break. Berrettini sloeg toe in de achtste game. De tweede set was een stuk spannender. Rodionov brak als eerste de service van zijn tegenstander en kwam op een 4-2 voorsprong. Echter, bij een 5-3 voorsprong, toen hij serveerde voor setwinst, werd hij zelf gebroken. Uiteindelijk mondde het uit in een tiebreak, die de Italiaan met 7-4 naar zich toetrok.

Cobolli - Misolic

De tweede wedstrijd van de dag ging tussen Flavio Cobolli en Filip Misolic. De Italiaan zegevierde in slechts 66 minuten met 2-0 (6-1, 6-3).

Cobolli brak in de eerste set maar liefst drie keer de service van Misolic. De enige game die Misolic wist te winnen, was de derde, waarmee hij de achterstand verkleinde tot 2-1. De Italiaanse speler begon ook de tweede set ijzersterk. Hij nam direct een 3-0-voorsprong dankzij een vroege break, een voorsprong die hij tot het einde van de wedstrijd vasthield.

Jannik Sinner

Toptennisser Jannik Sinner besloot de Davis Cup-finale dit jaar over te slaan. De Azzurri verdedigen hun titel dus zonder de nummer twee van de wereld. De 24-jarige licht toe dat hij een langere pauze nodig heeft tussen de seizoenen. "Als het seizoen voorbij is, heb je tijd nodig om te herstellen van de opgebouwde druk, de emoties die je hebt ervaren en de grote fysieke en mentale inspanning."

Halve finale

In de halve finale neemt Italië het op tegen België, dat Frankrijk verrassend uitschakelde. De andere halve finale wordt gespeeld tussen de winnaars van de wedstrijden Spanje – Tsjechië en Argentinië – Duitsland.

Emotioneel eerbetoon

Tijdens de kwartfinale in Bologna werd er ook stilgestaan bij het overlijden van Nikola Pilic (86). Tennisiconen Novak Djokovic en Boris Becker waren aanwezig om hem te eren. De Kroaat heeft als captain veel betekend voor het landentoernooi. Hij won de Davis Cup in totaal vijf keer als coach van drie verschillende landern: Kroatië, Servië en Duitsland.