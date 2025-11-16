Toptennisser Novak Djokovic staat op het punt een investering van twintig miljoen euro te doen in de bouw van een tenniscomplex in Athene. Het complex beschikt over meer dan twintig tennis-, padel- en pickleballbanen, waar de meervoudig grandslamwinnaar kan trainen.

Volgens het Griekse medium Tennis24 zou Djokovic op het punt staan het nieuwbouwproject Tennis & Racket Sports Club in Elliniko - een wijk ten zuiden van Athene - over te nemen. Het gaat om de bouw van een hypermodern clubcomplex in de kustzone, met een geschatte waarde van meer dan 20 miljoen euro.

Ellinikon staat bekend als Europa's grootste stadsvernieuwingsproject. Het is een herontwikkelingsplan waar het sportcomplex waar Djokovic op aast onderdeel van is. Volgens Griekse journalisten zou het project de aandacht hebben getrokken van meer (voormalig) toptennissers. Waarbij naast Djokovic ook de namen van Patrick Mouratoglou, de voormalig coach van Serena Williams, en de familie Sakkari vallen.

Uitrusting

Tennis24 meldt echter dat een overeenkomst met Djokovic het meest concreet is. Naast de ruim twintig tennis-, padel en pickleballbanen zou het complex ook komen te beschikken over een restaurant, zwembad, fitnessruimte, café en privéclub.

Lambda Development is het verantwoordelijke bedrijf achter het project, waarvan het doel is om topsporters, sportacademies en zelfs internationale evenementen aan te trekken, waarmee dit het grootste sportproject van Europa zou worden.

Tennis in Griekenland

Vanwege het milde klimaat, de strategische ligging en het toenemende aantal tennisfans ontwikkelt Griekenland zich langzaam tot een Europees tenniscentrum. Ook Djokovic zelf is sinds een poosje neergestreken in het land. De toptennisser gaf onlangs aan veel potentieel te zien in het Griekse tennis. Dat lijkt hij nu te bevestigen met de naderende investering in het tennisproject.

Ranglijst

Djokovic sluit het jaar af als de nummer vier van de wereld. Zijn ranking is voor de Serviër vooral van belang vanwege zijn plaatsing op de Grand Slams. Zijn positie op de ranglijst levert hem namelijk een groot voordeel op. Als vierde geplaatste ontloopt hij Carlos Alcaraz en Jannik Sinner tot de halve finales van de belangrijkste toernooien.