De negentienjarige Mirra Andreeva haalde donderdag de finale van het WTA 1000-toernooi in Madrid. Tijdens de wedstrijd baarde ze echter opzien door haar forse discussie met de umpire van dienst.
Andreeva speelde donderdagavond haar halve finale in Madrid tegen de Amerikaanse Hailey Baptiste. Tot aan de vijfde game van de wedstrijd gingen alle games met de service mee en de vijfde mocht Baptiste serveren. Die service was op het randje, maar de Hawk-Eye gaf aan dat de bal in was. Daar was Andreeva het absoluut niet mee eens en ze wendde zich tot de umpire.
De umpire zag Andreeva al aan komen stormen en gaf direct uitleg. "Je weet hoe het werkt toch? Je weet hoe het werkt en helaas heb ik het groene licht gekregen. Het is wat het is en hier moeten we het mee doen." Daar ging Andreeva niet mee akkoord. "Dus zelfs als je zelf kan zien dat die bal uit is, kan je dat als umpire niet eens aangeven?" De umpire bleef de beslissing van de Hawk-Eye volgen, wat zorgde voor frustratie bij Andreeva.
Andreeva verloor de game uiteindelijk en kwam met 3-2 achter, waardoor ze op een andere toon de umpire weer aansprak. "Ik snap dat je de Hawk-Eye moet volgen, maar wat moeten we als spelers doen?'' De umpire reageerde begripvol op de situatie en snapte het punt van Andreeva ook, waarna de rust terugkeerde op het veld.
Overwinning voor Andreeva
Andreeva ging uiteindelijk stoïcijns door en pakte in twee sets de overwinning. Met 6-4 en 7-6 (10-8) zette ze Baptiste aan de kant en bereikte ze haar derde WTA 1000-finale. Daarmee pakte ze een record, want Andreeva is de eerste tiener die dat voor elkaar weet te krijgen. In de finale treft ze Marta Kostyuk, die in haar halve finale Anastasia Potapova versloeg. Als Andreeva wint, pakt ze haar eerste titel sinds het toernooi in Linz dat ze drie weken geleden wist te winnen.