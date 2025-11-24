In een finale zonder de twee grootste namen van het moment heeft Italië zondag voor de derde keer op rij de Davis Cup gewonnen. In een volgepakt Bologna waren Jannik Sinner en Carlos Alcaraz afwezig, maar dat hield de Italianen niet tegen om Spanje met 2-0 opzij te zetten. De beslissing viel al in de enkelspelen, waarin Matteo Berrettini en Flavio Cobolli de klus afmaakten.

De druk lag bij de eerste wedstrijd meteen hoog, maar Berrettini liet zich niet van de wijs brengen. De Italiaan — die bezig is aan een flinke opleving — serveerde uitstekend en won overtuigend met 6-3, 6-4 van Pablo Carreño Busta. Het betekende zijn elfde Davis Cup-overwinning op rij en bracht Italië op matchpoint voor de derde titel op rij.

Publiek doodstil na medisch noodgeval

Cobolli moest vervolgens de titel veiligstellen, maar hij begon dramatisch tegen Jaume Munar. De Spanjaard denderde met 6-1 door de eerste set en brak meteen in de tweede. Precies op dat moment ging het mis op de tribune: net als eerder deze week werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd vanwege een medisch noodgeval bovenin het stadion. Cobolli hoorde het als eerste en liet direct ingrijpen, waarna spelers en publiek in spanning wachtten.

De onderbreking duurde bijna tien minuten, en daarna was er ineens sprake van een andere wedstrijd. Munar kwam roestig terug, Cobolli juist met hernieuwde energie. De Italiaan dwong een tiebreak af en won die met 7-6 (5), terwijl de hal weer ontplofte. Zijn forehand begon eindelijk te lopen en het momentum sloeg volledig om.

Italiaanse koelbloedigheid beslist finale

In de derde set hielden beide spelers elkaar lang in evenwicht. Tot 5-5 gaven de spelers niets weg, maar precies op het moment dat het moest, zakte Munar door het ijs. Cobolli brak, serveerde vervolgens op 'love' uit en bezorgde Italië daarmee de derde opeenvolgende Davis Cup-titel. Een prestatie die sinds de jaren ’70 niet meer was vertoond.

Sinner en Alcaraz schitteren in afwezigheid

De gedroomde finale tussen Sinner en Alcaraz kwam er niet. Sinner haakte al eerder af vanwege zijn overvolle schema, Alcaraz moest zich deze week alsnog terugtrekken met blessureklachten na de ATP Finals. Toch bewezen beide landen dat ze kunnen putten uit meer toptennissers om zonder hun supersterren op het hoogste niveau te strijden, al was Italië simpelweg sterker.

Nederland strandt vroeg en kijkt met zorgen vooruit

Voor Nederland kwam de Davis Cup dit jaar nooit écht op gang. De ploeg van Paul Haarhuis strandde in de kwalificaties tegen Argentinië en kreeg voor 2026 meteen een lastige loting: een verre uitwedstrijd tegen India, in het weekend vlak voor het ABN AMRO Open in Rotterdam. Botic van de Zandschulp noemde die timing al eerder 'verre van ideaal', terwijl de terugkeer van Tallon Griekspoor nog onzeker is.