Jannik Sinner moet diep gaan om via behandelde Novak Djokovic de finale van Roland Garros te halen

Jannik Sinner heeft in de halve finale van Roland Garros 2025 oud-winnaar Novak Djokovic bedwongen. De Italiaanse nummer 1 van de ATP-ranking kreeg het zeker niet cadeau, al werd het wel een zege in straight sets: 6-4 7-5 7-6. Djokovic leek niet geheel okselfris en onderging een behandeling.

Naar de tweede halve finale van de dag in het heren enkelspel werd gretig uitgekeken. Het affiche was om te watertanden: de man die door Djokovic 'de beste tennisser van de laatste jaren' wordt genoemd, versus de Servische tennismachine die kan claimen de beste tennisser ooit te zijn. Hij heeft immers het record qua grandslamtitels in handen (24).

Service van Sinner

In de eerste set kon Djokovic aanklampen vanwege matig serveren aan de kant van Sinner. Hij bracht minder dan de helft van zijn eerste opslagen in het spel. Opvallend genoeg kon Djokovic ondanks die haperingen bij de Italiaan geen breakpoints afdwingen.

In het tweede bedrijf herhaalde dat patroon zich. Ook ditmaal plaatste Sinner de eerste break, maar het publiek veerde op toen Djokovic via een rebreak de stand op 5-5 in games bracht. Sinner drukte die opleving van de viervoudig winnaar in Parijs direct de kop in en pakte set twee met7-5.

Behandeling bij Novak Djokovic

Voordat de derde set begon liet Djokovic zich behandelen. Geen wonder ook, want hij is 38 jaar en daarmee 15 jaar jonger dan Sinner. Ook stond hij tot aan de halve finale vier uur langer op de baan dan de Italiaan. Wat de fysio's en artsen met hem deden sloeg kennelijk aan, want Djokovic bood ook in die set prima partij.

De Servische kampioen had goede kansen om de wedstrijd naar een vierde set op te rekken. In de tiebreak ging het echter al snel de kant op van Sinner, die met 3-0 voor stond en via 6-2 naar 7-3 ging. Game, set, match na een zwaarbevochten overwinning.

Carlos Alcaraz

Sinner neemt het zondag in de ultieme partij van het herentoernooi op tegen Carlos Alcaraz. De titelhouder had in zijn halve finale een gelukje: zijn Italiaanse concurrent gaf op. Vorig jaar versloeg Alcaraz in de finale Alexander Zverev, die dit jaar Tallon Griekspoor elimineerde.