Jannik Sinner heeft zich op maandagochtend geplaatst voor de halve finale van het ATP-toernooi in Peking (China). Daar wacht de toptennisser direct een loodzware opgave.

De nummer 2 van de wereld versloeg in de kwartfinales de Hongaar Fabian Marozsan in twee sets: 6-1 7-5. In de halve finale neemt de 24-jarige Italiaan het op tegen Alex de Minaur. De Australiër zag in de kwartfinales zijn tegenstander Jakub Mensik uit Tsjechië opgeven.

Sinner won het toernooi in China twee jaar geleden. Vorig jaar verloor hij de finale van Carlos Alcaraz. Maar van de Spanjaard heeft hij deze keer geen last. De nieuwe nummer één van de wereld koos er namelijk voor om aan het ATP-toernooi van Tokio mee te doen. In Japan plaatste hij zich eerder al voor de finale.

Carlos Alcaraz

Alcaraz hoopt zich later op de maandag te plaatsen voor de finale in Japan. Dan moet hij Casper Ruud zien te verslaan. Eén finalist is al bekend: de Amerikaan Taylor Fritz won eerder in de ochtend al met 2-0 van landgenoot Jenson Brooksby.

De 22-jarige Alcaraz won onlangs de US Open, door Sinner in de finale te verslaan met 3-1 in sets. Door die overwinning nam de Spanjaard de eerste positie op de wereldranglijst over van zijn Italiaanse concurrent. Zij stonden eerder dit jaar ook al tegenover elkaar op Roland Garros en Wimbledon.

Jaarrecords van Alcaraz

Alcaraz is momenteel de tennisser met de meeste titel (zeven) en finales (negen) in 2025. Ook heeft hij het meeste prijzengeld bij elkaar geslagen: liefst 15,6 miljoen dollar vanaf 1 januari. Logischerwijs leverde hem al die goede prestaties ook de meeste punten (10,540) op voor de mondiale ranglijst.