Tallon Griekspoor blijkt een bijzondere bijnaam uit zijn tijd als jeugdspeler overgehouden te hebben. De Nederlandse tennisser behoort momenteel tot de beste tennissers van de wereld, maar nam zijn sport vroeger minder serieus. Een jeugdvriend van de Haarlemmer deelt een bijzondere anekdote.

Griekspoor heeft zijn prestaties op de tennisbaan meer te danken aan zijn harde werken, dan aan zijn pure talent. Als jeugdspeler hoorde de Nederlandse nummer één helemaal niet tot de wereldtop. Hij heeft zich het professionele leven van een tennisser moeten aanleren, bijvoorbeeld met de juiste voeding.

Bijnaam Tallon Griekspoor

De Nederlandse tennisser was te gast in The Changeover Podcast, een tennispodcast van spelers die nét geen professional zijn geworden. Een van de presentatoren, Justin Roberts, blijkt Griekspoor al sinds zijn jeugd te kennen. "Ik heb een paar jaar in Nederland gewoond, toen ik ongeveer 15 tot 17 was. Een van de eerste mensen met wie ik toen trainde, was deze gozer: 'Tosti Tallon' Griekspoor. We noemden hem toen altijd Tosti Tallon, omdat hij toen eigenlijk niet zo gaf om zijn dieet. Hij at constant tosti’s. Altijd met een beetje currysaus erbij, niet echt gezond."

Griekspoor kan erom lachen, maar de ex-tennisser van De Bahama's was nog niet klaar. "En dan had je natuurlijk de andere snacks: een frikandel of een kroket met friet. Het kon hem allemaal niet zoveel schelen, hij leefde gewoon z’n leven. Hoe eet je tegenwoordig?", vraagt hij zich af.

'Tosti's maken forehand niet beter'

Er is veel veranderd, erkent Griekspoor, die recent nog strandde in de vierde ronde van Wimbledon. "Tja, helaas is dat dieet inmiddels wel wat veranderd, dat waren echt de goede oude tijden. We lachen er nog steeds om als ik eraan terugdenk, maar er zijn nog steeds mensen die me Tosti Tallon noemen. Het dieet is nu compleet anders, maar het heeft me wel een paar jaar gekost. Af en toe eet ik nog steeds graag een tosti hoor. Maar ik weet inmiddels ook: tosti’s gaan mijn forehand of backhand niet beter maken."

Het tostiloze dieet van Griekspoor bestaat vooral uit vlees. Heel veel vlees. Maar - heel soms - komt er toch een tostietje bij. "Vlees, aardappelen, groente, je begint op een gegeven moment wel te beseffen wat goed voor je is. Als ik nu bij m’n ouders thuis een tosti eet, merk ik meteen dat m’n lichaam daar niet meer zo lekker op reageert."

Canada

De Nederlandse tennisser werd in de tweede ronde van de Bastad Open verrast door een landgenoot. Griekspoor was als tweede geplaatst en behoorde daarmee tot de topfavorieten voor de titel. Toch versloeg landgenoot Jesper de Jong de Nederlandse nummer één in een driesetter: 4-6 7-6 (3) 6-3. Het was zijn eerste toernooi na Wimbledon. Komend weekend begint Griekspoor aan het Masterstoernooi van Canada, dat door de nodige afmeldingen behoorlijk uitgekleed is.