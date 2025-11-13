Het tennisseizoen is ten einde en de topspelers genieten van een welverdiende vakantie. Toch wordt er ook alweer gekeken naar het komen de seizoen, dat in januari begint met het landentoernooi 'United Cup'.

De Nederlandse tennissers Tallon Griekspoor en Suzan Lamens beginnen het nieuwe tennisseizoen bij het Australische landentoernooi. Na 2024 is het de tweede keer dat Nederland meedoet aan de United Cup. Guy Den Ouden, David Pel, Eva Vedder en Demi Schuurs maken ook deel uit van het team.

Op het gepresenteerde deelnemersveld staan onder anderen de Duitse nummer 3 van de wereld Alexander Zverev en de mondiale nummer 2 bij de vrouwen Iga Swiatek. Tijdens het toernooi nemen achttien landen het tegen elkaar op in poules van drie. Elk groepsduel bestaat uit een mannen- en vrouwenenkelspel en een gemengd dubbelspel. Alleen de poulewinnaar plaatst zich voor de volgende ronde.

Het toernooi vindt plaats van 2 januari tot en met 11 januari in de Australische steden Perth en Sydney. Een week later begint in Melbourne de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Vakantie

Voor het zover is pakken de tennissers nog even hun rust. Dat is ook nodig. Aan het eind van het seizoen vielen er veel topspelers uit op toernooien vanwege blessureleed. Dat was ook bij Griekspoor het geval. Hij moest zich wegens rugklachten terugtrekken uit de kwartfinale van het ATP-toernooi van Wenen. De Nederlander zou het daarin opnemen tegen Zverev.

Speciale Australian Open

Op de Australian Open, de eerste Grand Slam van het jaar, is er in de komende editie een bijzondere kans voor fans en amateurs in het leven geroepen. Carlos Alcaraz heeft zijn eer verbonden aan een ludiek spelletje, waarin deelnemers één punt de kans krijgen om de wereldtopper te verslaan.

Inmiddels geniet hij van zon, zee en strand op de Malediven. Zijn tripje bleef niet onopgemerkt en dat heeft alles te maken met zijn gezelschap op de eilandengroep. Griekspoor heeft sinds kort een relatie met zijn Russische tenniscollega Anastatsia Potopova. De twee doen erg mysterieus over hun liefdesleven, maar duiken de laatste tijd steeds vaker samen op.