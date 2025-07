Meedoen aan Wimbledon is zeker niet slecht voor je carrière. Maar afreizen naar het Verenigd Koninkrijk voor het toernooi brengt niet alleen sportieve voordelen met zich mee. Daar is Danielle Collins achtergekomen. Zij leerde dankzij haar deelname namelijk haar nieuwe vlam kennen.

Collins haar beste prestatie op de baan op Wimbledon was het bereiken van de vierde ronde in 2024, maar haar mooiste 'resultaat' op Wimbledon behaalde ze juist buiten de baan. Want tijdens een reis naar het Verenigd Koninkrijk enkele jaren geleden ontmoette de Amerikaanse haar partner.

Collins ging nog even ergens een koffietje drinken voordat ze terugvloog naar de Verenigde Staten na haar uitschakeling dat jaar. Dat bleek achteraf een levensveranderende keuze. In dat koffietentje was op dat moment namelijk ook collega-atleet Bryan Kipp. Ze raakten aan de praat en kregen niet veel later een relatie.

Nooit verwacht

De tennisster vertelde over deze ontmoeting aan Tennis Channel. Ze benoemde dat ze zoiets nooit zag aankomen. "We hebben elkaar ontmoet in een koffiebar in Londen, dat was best bijzonder. Ik had niet verwacht dat ik iemand zou ontmoeten in een koffiebar."

Eenmaal aan de praat, bleek dat hij geen verstand had van tennis. "Hij wist helemaal niets van tennis, en hij wist ook niet dat ik een tennisster was — dat vond ik eigenlijk heel prettig."

Kipp hield meer van een andere sport, iets wat Collins erg top vond. "Hij was eigenlijk meer een golffan, en zei: ‘Ik hou echt van golf. Ik weet niet zo veel over tennis'. En ik dacht: ‘Yes! Dat is juist zo leuk'. Het is fijn om samen te zijn met iemand die andere interesses heeft en niet zo bekend is met de sport, omdat je dan samen kunt leren en groeien en ik hem daarbij kan helpen."

Plannen

Collins was eigenlijk van plan om aan het einde van vorig seizoen te stoppen met tennis. De nummer 54 van de wereld gaf aan dat een gezin stichten "een van haar grootste doelen buiten het tennis" was. Maar door haar strijd met endometriose, een aandoening die de vruchtbaarheid kan beïnvloeden, besloot ze haar tenniscarrière voorlopig te beëindigen.

Maar op die beslissing kwam ze later toch terug en liet haar fans toen weten dat haar plannen waren gewijzigd, nadat ze een tegenslag had ervaren bij het zwanger worden. Daarom blijft Collins voorlopig nog actief op de tennisbaan.

Alles over Wimbledon

