Die nieuwe titanenstrijd in het mannentennis krijgt een nieuw hoofdstuk. Wereldtopper Jannik Sinner sloeg zich vrijdagnacht naar de finale van de US Open tegen Carlos Alcaraz, na een overwinning in vier sets tegen de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-1 3-6 6-3 6-4. Toch w

De Italiaan was in de eerste set veel sterker. Maar de rollen waren in de tweede set omgedraaid. Sinner herstelde zich daarna. De Canadees liet aan het begin van de vierde set wel weer goed tennis zien. Maar het was onvoldoende om er een vijfde set uit te slepen.

Zorgen om Sinner

Sinner werd ook nog medisch behandeld tijdens de wedstrijd. Daarover zei hij na afloop dat het "niets ernstigs" was. "Zondag is een speciale dag. We gaan zien wat er gaat komen", blikte de 24-jarige Italiaan vooruit op de finale tegen Alcaraz (22). "Het voelt alsof onze rivaliteit hier is begonnen", aldus Sinner over de plek waar hij in 2022 in vijf sets en na vijf uur en een kwartier spelen van de Spanjaard verloor.

Eerder dit jaar stonden de twee ook al in de finales van Roland Garros en Wimbledon. In Frankrijk leek Sinner op weg naar de eindzege, totdat Alcaraz een machtige comeback voltooide. Op het heilige gras van Londen was de Italiaan juist oppermachtig. Zondag is deel drie in een grandslamfinale van 2025. Beide toptennissers wonnen de US Open al eens; Alcaraz in 2022 en Sinner afgelopen jaar.

Alcaraz rekent af met Djokovic

Eerder op de avond (Amerikaanse tijd) rekende Alcaraz af met Novak Djokovic. De Serviër hikt al sinds 2023 tegen zijn recordbrekende 25e grandslamtitel aan, alleen de 38-jarige Serviër werd voor de vierde keer dit jaar uitgeschakeld in de halve finales.

