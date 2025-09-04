Jannik Sinner heeft op cruise control de halve finales van de US Open bereikt. Toch was er wel een paniekmoment met de Italiaanse toptennisser, die bijna bestolen werd. Gelukkig voorkwam een beveiliger erger.

Sinner zegevierde maandag in de vierde ronde tegen Alexander Bublik, die hem een 'AI-tennisser' noemde. Na het gebruikelijke praatje op de baan en het uitdelen van handtekeningen maakte de Italiaan aanstalten om naar de kleedkamers te gaan, toen hij werd gestopt voor een selfie. Op dat moment probeerde een supporter zijn tennistas open te maken. Een beveiliger die meeliep voorkwam dat er dingen gestolen werden.

'De beveiliging doet het geweldig'

"Ik heb meteen gecontroleerd of hij iets had meegenomen, want ik heb daar niet alleen rackets", zei Sinner woensdagavond zijn overwinning op landgenoot Lorenzo Musetti. De Italiaan maakte zich vooral zorgen over zijn telefoon en portemonnee, die ook in die tas zitten. Op zijn mobieltje staat overigens een opvallende achtergrond:

Even schrikken dus voor Sinner, die zei nog nooit zoiets te hebben meegemaakt. "Maar ik vind dat de beveiliging het geweldig doet. Vooral op de baan is er veel beveiliging", zei Sinner. "Ik geloof dat vooral de grote toernooien er fantastisch werk van maken om ons een veilig gevoel te geven. Dus zelfs nieuwe dingen zoals deze, die leveren fantastisch werk."

Primeur voor Sinner

Donderdagnacht (Nederlandse tijd) sloeg Sinner zich voor de vierde keer dit jaar naar een halve finale op een Grand Slam. Daarmee werd hij de jongste (24) speler ooit die dat lukte. Ook voegde hij zich in een prestigieus rijtje met Novak Djokovic, Roger Federer en Ivan Lendl. Zij waren tot voor kort de drie spelers die in één kalenderjaar de halve finales van iedere major bereikten.

Vrijdag wacht een confrontatie met Félix Auger-Aliassime. Sinner is torenhoog favoriet voor dat duel. De titelhouder won dit seizoen al de Australian Open en Wimbledon, terwijl hij ook de finale van Roland Garros speelde.

Alles over US Open 2025

Lees hier alles over het laatste nieuws op de US Open, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees over welke verliefde koppels er allemaal meedoen aan het laatste grandslamtoernooi van het jaar.