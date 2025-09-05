Carlos Alcaraz heeft in drie sets gewonnen van Novak Djokovic in de halve finale van de US Open. Daardoor gaat hij na een bizarre reeks naar de eindstrijd van het grandslamtoernooi.

De eerste set lieten beide toppers hun kwaliteit zien. Het werd uiteindelijk 6-4 voor Alcaraz, hoewel het publiek in New York duidelijk op de hand van de Serviër was. Dat deed hem goed en de tweede set kwam hij op 3-0-voorsprong.

Die werd echter al snel weer ongedaan gemaakt door de Spaanse nummer twee van de wereld. De set moest uiteindelijk worden beslist met een tiebreak, die werd gewonnen door Alcaraz. De derde set ging het snel. Daarin besliste Alcaraz de wedstrijd. Het werd 6-2.

Dezelfde voorbereiding

Djokovic liet eerder al weten dat hij in de twee dagen tussen de kwartfinale en halve finale van het grandslamtoernooi in New York niet op de baan zal verschijnen. Hij geeft de prioriteit aan herstel en verkiest daarom rust boven trainen. Die tactiek werd gekopieerd door Alcaraz. Ook hij liet zijn racket links liggen in voorbereiding op de partij met de nummer zeven van de wereld.

Alcaraz besloot om zijn vrije dagen te gebruiken om te golfen, daarover vertelt de 22-jarige na afloop. Hij won van Spaanse oud-topgolfer Sergio García.

Door de zege in drie sets is Alcaraz nog steeds zonder setverlies op het grandslamtoernooi in New York. Hij neemt het zondag in de finale op tegen Jannik Sinner en Felix Auger-Aliassime. Zij spelen in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de andere halve finale.

De 38-jarige Djokovic won de US Open vier keer eerder en was als zevende geplaatst in New York. De Serviër jaagt al even op zijn 25e grandslamtitel, waarmee hij het record alleen in handen zou krijgen. Djokovic won vijf van de vorige acht partijen tegen Alcaraz.

