Laatste Nederlander op Roland Garros mag mooi bedrag aan prijzengeld bijschrijven na uitschakeling

De laatste Nederlandse tennisser op Roland Garros in het reguliere enkel- en dubbelspel is uitgeschakeld. Sander Arends schopte het met zijn Engelse partner Luke Johnson tot de kwartfinale. Een persoonlijk record. Om die reden mag hij een mooi bedrag bijschrijven op zijn rekening.

Het duo verloor woensdag met 4-6 6-3 2-6 van de Fransman Édouard Roger-Vasselin en Hugo Nys uit Monaco in de kwartfinale. Het was voor de 33-jarige Arends de eerste keer dat hij in een kwartfinale van een grandslamtoernooi stond. Eerder dit jaar won hij met Johnson de titels op de toernooien van Hongkong en Barcelona.

Arends kwam op Roland Garros nooit verder dan de eerste ronde. Op een Grand Slam bereikte hij tweemaal de tweede ronde, beide keren op Wimbledon.

Prijzengeld voor Sander Arends

Dat hij nu de kwartfinale bereikte, levert Arends dan ook een mooi bedrag aan prijzengeld op. Samen met Johnson verdiende hij 80.000 dollar, omgerekend een slordige 70.000 euro. Daarvan mag de Nederlander dus de helft mee naar huis nemen. De prijzenpot had nog veel hoger uit kunnen vallen voor het Nederlands-Engelse duo. De winnaars krijgen namelijk 590.000 dollar mee naar huis.

Met de uitschakeling van Arends zijn er geen Nederlanders meer over in het enkel- en dubbelspel bij de mannen en vrouwen. Tallon Griekspoor maakte in het enkelspel de meeste indruk. De beste Nederlandse tennisser schopte het tot de achtste finale, waarin hij tegen Alexander Zverev moest opgeven met een buikspierblessure.

