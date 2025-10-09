Toptennisser Daniil Medvedev baart regelmatig opzien met zijn omstreden gedrag op de baan. Zo staat hij bekend om zijn woedeuitbarstingen als het even tegenzit. Woensdag deed hij opnieuw iets opmerkelijks, dit keer een verzoek aan een ballenmeisje bij de Shanghai Masters.

Medvedev won de achtste finale van het toernooi in China in drie sets van Learner Tien (7-6, 6-7, 6-4). De omstandigheden zijn echter niet optimaal in Shanghai. Dat werd ook eerder deze week ondervonden door andere toppers.

Het is er namelijk erg warm. Dat vond ook Medvedev. De 29-jarige Rus kon zelfs zijn kleren niet aanhouden vanwege de hitte en kwam daarom met een opmerkelijk verzoek aan een ballenmeisje.

Shirt uittrekken

Bij het wisselen van kant kreeg Medvedev een massaga van zijn fysio. Het shirt van de tennisser was helemaal doorweekt van het zweet. Hij sprak daarom de umpire aan: "Sorry, mag ik het ballenmeisje vragen om mijn shirt uit te trekken?", vroeg hij. "Ik heb het zo heet. Ik ben aan het creperen. Ik moet mijn shirt wisselen."

De umpire ging niet mee in het opmerkelijke verzoek, maar toch werd Medvedev geholpen met een ander shirt. "Ik kan het zelf proberen, maar dan verkramp ik helemaal", aldus de nummer 17 van de wereld. Uiteindelijk was het ATP-supervisor Gerry Armstrong die het kledingstuk uittrok.

Kritiek

De opmerkelijke actie krijgt veel kritiek op sociale media. "Waarom zou je dat aan een ballenmeisje vragen", wordt er geschreven. "Dat is zo smerig."

Ze nemen het ook op voor Arsmtrong, die uiteindelijk het vieze taakje moest oplossen. "Hij is ex-umpire en nu toezichthouder op de ATP-tour. Hij is vast gewend aan veeleisende spelers, maar niet zo kinderachtig en arrogant als Medvedev."

Hitte

Bij het masterstoernooi in Shanghai klagen meerdere tennissers over de zware omstandigheden. De ATP, de overkoepelende organisatie in het mannentennis, denkt daarom na over een officiële hitteregel. "Om de gezondheid te beschermen."

"Dit wordt nog steeds actief geëvalueerd en aanvullende maatregelen, waaronder de implementatie van een officieel hittebeleid, worden momenteel geëvalueerd in overleg met spelers, toernooien en medische experts."