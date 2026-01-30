De Australian Open van 2026 nadert de ontknoping. In Melbourne strijden de beste tennissers ter wereld de komende dagen om de eerste grandslamtitel van het jaar. Het is vrijdag tijd voor de halve finales bij de mannen. Carlos Alcaraz zorgde meteen voor spektakel, door na bijna 5,5 uur Alexander Zverev te kloppen. Jannik Sinner treft later deze ochtend recordkampioen Novak Djokovic. Volg hieronder de halve finales.

De Australian Open is traditiegetrouw het eerste grote tennistoernooi van het jaar en dat is ook in 2026 weer het geval. Met Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong en Suzan Lamens waren er ook vier landgenoten van de partij. Van de Zandschulp won als enige een partij en deed dat zelfs twee keer, maar hij strandde in de derde ronde tegen recordkampioen Novak Djokovic.

Carlos Alcaraz - Alexander Zverev

Nadat de vrouwen donderdag de halve finales speelden, is het vrijdag tijd voor de mannen. Carlos Alcaraz hoopt voor het eerst in zijn loopbaan de finale te gaan halen, maar dan moet hij wel af zien te rekenen met Alexander Zverev. De Duitser jaagt na drie verloren finales op zijn eerste grandslamtitel. Alcaraz lijkt op voorhand de favoriet, maar Zverev was twee jaar geleden in Melbourne al eens te sterk voor hem. Inmiddels zijn we al aanbeland in de vijfde set, nadat Alcaraz de eerste twee won en Zverev vervolgens sterk terugkwam. Na 5 uur en 27 minuten won een uitgeputte Alcaraz alsnog de beslissende vijfde set.

Jannik Sinner - Novak Djokovic

Jannik Sinner is bezig aan een indrukwekkende reeks in Melbourne. Hij won de afgelopen twee jaar de titel en staat ook deze keer weer in de halve finales. Sinner neemt het daarin op tegen recordkampioen Novak Djokovic, die al tien keer won in Melbourne en voor zijn 25e grandslamtitel gaat. Sinner won de laatste vijf onderlinge ontmoetingen en dus zal Djokovic deze keer uit een ander vaatje moeten tappen tegen de Italiaan.

Programma enkelspel (mannen)

Programma enkelspel (vrouwen)

Titelverdedigers

Voor titelverdediger Jannik Sinner kan de Australian Open nog steeds een extra bijzonder toernooi worden. De Italiaan won zelfs de laatste twee edities van de Australian Open en jaagt op zijn derde titel. Bij de vrouwen verloor titelverdediger Madison Keys in de vierde ronde van Jessica Pegula en daar krijgen we dus sowieso een nieuwe winnares.

Prijzengeld

De tennissers spelen in Melbourne niet alleen om de eer en de trofee, maar ook om flinke geldbedragen. De prijzenpot van de Australian Open is namelijk hoger dan ooit. De winnaar in het enkelspel bij zowel de mannen als de vrouwen krijgt maar liefst 4.150.000 Australische dollar. Dat is omgerekend 2.390.000 euro.

