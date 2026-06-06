Het is op Roland Garros tijd voor de finale bij de vrouwen. Maja Chwalinska neemt het op tegen Mirra Andreeva met als inzet de titel. De Poolse sensatie is bezig aan een bijzonder goed toernooi en hoopt die op passende wijze af te sluiten. De Russische Andreeva geldt echter als de grote favoriet. Mis hier niets van de spannende ontknoping!

De wedstrijd had even nodig om op gang te komen. Beide tennissters oogden wat nerveus. De eerst vier games waren zelfs breaks, waarna Andreeva steeds beter in de wedstrijd kwam. Chwalinska ziet er enigszins vermoeid uit en zag haar Russische opponente uitlopen. Uiteindelijk won Andreeva set een met 6-3, waardoor zij nog slechts één set verwijderd is van haar historische eerste Grand Slam-titel.

Om 15.00 uur begonnen Maja Chwalinska en Mirra Andreeva allebei aan hun eerste grandslamfinale. De Poolse Chwalinska is hét verhaal van dit toernooi, door zich als nummer 114 van de wereld te plaatsen voor de finale. Zij begon bovendien in de kwalificaties. Alle ogen zijn echter vooral gericht op haar Russische opponente. Zij staat op de achtste plek van de WTA-ranking en geldt dan ook als de grote favoriete.

Op woensdag vond er een grote schok plaats toen nummer één Aryna Sabalenka werd uitgeschakeld. Daardoor lag het toernooi plots open en lagen er kansen voor andere speelsters. Andreeva en Chwalinska grepen die kans dubbel en dwars aan.

De Poolse Chwalinska, de nummer 114 van de wereld, beleeft een waar sprookje in Parijs. Ze maakte zich aanvankelijk zelfs zorgen of ze de hotelkosten voor haar langere verblijf wel kon betalen, maar gelukkig sprong een sponsor bij. Inmiddels hoeft ze dankzij haar finaleplek niet meer na te denken over geld. Zij won met 2-0 in sets van Diana Shnaider.

De Russische Andreeva behaalde de halve finale na een zeer beladen duel met de Marta Kostyuk uit de Oekraïne. Beide speelsters gaven elkaar geen hand vanwege de oorlog die hun landen met elkaar uitvechten. Op haar 19-jarige leeftijd maakt Andreeva al voor het eerst haar opwachting in een Grand Slam-finale.

Mannen

De tweede halve finale zou er, ondanks de uitschakeling van Jannik Sinner, eentje zijn tussen twee Italianen. Matte Arnaldi zou de strijd aangaan met Flavio Cobolli. Allebei hoopten ze voor het eerst de finale van een grandslamtoernooi te halen.

Maar dat liep anders. Vlak voordat de partij zou starten moest Arnaldi zich afmelden wegens ziekte. Cobolli staat dus automatisch in de finale, maar niet op de manier die hij had gehoopt. Hij stond emotioneel de pers te woord.

Alexander Zverev maakt favorietenstatus waar

Topfavoriet Alexander Zverev nam het in de eerste halve finale op tegen de Tsjech Jakub Mensik. De Duitse nummer 3 van de wereld was in vier sets te sterk: 7-5 6-2 3-6 6-3. Zverev is nog altijd zonder grandslamtitel, maar daar komt mogelijk zondag verandering in. De geblesseerde Carlos Alcaraz ontbreekt op Roland Garros en Jannik Sinner en Novak Djokovic werden eerder al uitgeschakeld.

Zverev stond in 2024 ook in de finale op Roland Garros en verloor toen van Alcaraz. In 2021, 2022 en 2023 werd Zverev in de halve finale uitgeschakeld. Voor zondag kreeg de Duitser wel slecht nieuws van het thuisfront.

Nederlandse tennissers

Nederland had in het enkelspel drie troeven: Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong. De eerste twee vlogen er in de eerste ronde uit, maar De Jong beleefde de afgelopen week een waar tennissprookje. Hij verloor in de kwalificaties, maar werd na een afmelding als lucky loser toch toegelaten tot het toernooi. Daar maakte hij indruk, want hij haalde voor het eerst de achtste finales op een grandslamtoernooi. Daarin strandde hij tegen wereldtopper Alexander Zverev.

Eerdere uitslagen enkelspel mannen

Programma en uitslagen enkelspel vrouwen

Nieuwe kampioenen

Carlos Alcaraz en Coco Gauff waren de titelverdedigers, maar zij gaan niet opnieuw winnen in Parijs. Alcaraz kon door een blessure überhaupt niet meedoen en Gauff vloog er deze keer in de derde ronde uit tegen Anastasia Potapova. Het is inmiddels zelfs al duidelijk dat er in beide toernooien ook een nieuwe grandslamkampioen gaat komen. De laatste keer dat zoiets gebeurde was in 2021 op de US Open. Toen wonnen Daniil Medvedev en Emma Raducanu hun eerste (en voorlopig enige) grandslamtitel.

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