Dit is Rafael Nadal: gravelkoning huilde tranen met tuiten door Roger Federer en verwacht tweede kind met jeugdliefde

Rafael Nadal nam eind 2024 na een indrukwekkende carrière afscheid als tennisser. De Spaanse vechtersjas was jarenlang onverslaanbaar op gravel, won Roland Garros maar liefst veertien keer en liet tennisfans genieten van zijn rivaliteit met Roger Federer en Novak Djokovic. Nadal kon daarbij altijd op de steun rekenen van zijn jeugdliefde met wie hij binnenkort opnieuw een baby verwacht.

Nadal werd op 3 juni 1986 geboren in Manacor op het Spaanse eiland Mallorca. Zijn ouders waren allebei ondernemers, maar sport zit diep in zijn familie. Oom Miguel was onderdeel van het dreamteam van FC Barcelona dat gecoacht werd door Johan Cruijff en Toni, een andere oom, verdiende zijn brood als tenniscoach.

Van rechts- naar linkshandig

Het zorgde ervoor dat Nadal als kind een moeilijke keuze moest maken: ging hij voetballen of tennissen? Hij had voor beide sporten veel talent, maar het werd uiteindelijk tennis. Dat terwijl hij nou niet bepaald een gebruikelijke stijl had als jeugdspeler. Nadal is van nature namelijk rechtshandig en sloeg met een dubbelhandige forehand.

Oom Toni kwam vervolgens met een plan op de proppen: de kleine Rafael moest een linkshandige tennisser worden, want daarmee zou hij een tactisch voordeel hebben. Andere spelers zijn het tenslotte gewend om bijna alleen maar tegen rechtshandigen te spelen. Zijn oom deed er alles aan om Nadal die transitie te laten maken en de rest is geschiedenis.

Gravelkoning

De linkshandige Nadal maakte als tiener enorm veel indruk en in 2005 vestigde hij zich als tiener al definitief bij de wereldtop. Hij reeg de graveltitels aan elkaar en reisde als een van de grote favorieten af naar Roland Garros. In de halve finales ontmoette hij Federer, die hoopte zijn collectie grandslamtitels compleet te maken. Nadal versloeg hem in vier sets en pakte daarna ook de titel.

Hij won in de finale van de Argentijn Mariano Puerta, die achteraf uit de dopingpot gesnoept bleek te hebben. Zelfs met die middelen kon hij Nadal niet verslaan en dat bleek achteraf een voorteken voor hoe dominant de Spanjaard zou worden op Roland Garros.

i Rafael Nadal ontvangt in 2005 de beker van Zinedine Zidane op Roland Garros. © Getty Images

Samen met jeugdliefde

2005 was niet alleen op tennisvlak een bijzonder jaar voor Nadal, want ook op privévlak viel er iets te vieren. Hij leerde Mery Perello, ook wel Xisca genoemd, kennen en de twee zijn sindsdien onafscheidelijk. Nadal is erg gesteld op zijn privacy en daardoor duurde het twee jaar voordat hij de relatie definitief bevestigde.

i Mery Perello, de vrouw van Nadal, met hun zoontje tijdens de Olympische Spelen. © Getty Images

'Zijn' Xisca stond hem zijn hele carrière bij en maakte alle grote successen van dichtbij mee. In 2019 trouwde het koppel en drie jaar later kregen ze hun eerste zoontje. De naam hebben ze nooit bekendgemaakt, maar volgens Spaanse media zou hij Rafael jr. heten. Het stel zou momenteel in verwachting zijn van hun tweede kindje.

Onverslaanbaar op Roland Garros

Nadal groeide met Perello aan zijn zijde uit tot een van de beste tennissers aller tijden. Hij zou nagenoeg zijn hele carrière vooral onverslaanbaar zijn op gravel. De tennislegende won uiteindelijk maar liefst veertien keer de titel op Roland Garros en dat kwam niet bepaald doordat hij zwakke tegenstanders tegenkwam. Nadal speelde in de helft van die finales tegen Federer of Djokovic.

De Spanjaard eindigde uiteindelijk met een krankzinnige balans van 112 overwinningen en slechts vier nederlagen op het grandslamtoernooi in Parijs. Alleen Robin Söderling (2009), Novak Djokovic (2015 en 2021) en Alexander Zverev (2024) wisten hem te verslaan.

Beste wedstrijd aller tijden tegen Federer

Wie denkt dat Nadal enkel op gravel uit de voeten kon, zit er echter helemaal naast. In 2008 wist hij voor het eerst een van de andere grandslamtoernooien te winnen en dat deed hij op iconische wijze. In de finale van Wimbledon ontmoette hij graskoning Federer, die de voorgaande vijf edities had gewonnen. Nadal had in 2006 en 2007 al de finale gehaald, maar kon de Zwitser toen niet van de troon stoten. Drie keer bleek echter scheepsrecht.

Nadal begon met veel vertrouwen aan de eindstrijd, want hij had Federer enkele weken eerder op Roland Garros een gigantisch pak slaag gegeven: 6-1, 6-3, 6-0. Op het gras in Londen bleken de twee een stuk dichter bij elkaar te liggen. Nadal trok in een weergaloze partij, die meerdere keren werd onderbroken door de regen en vlak voor zonsondergang eindigde, na 4 uur en 48 minuten tennis aan het langste eind: 6-4, 6-4, 6-7, 6-7, 9-7. In de tenniswereld wordt deze wedstrijd gezien als de beste aller tijden en met name de tiebreak van de vierde set is een absolute aanrader om terug te kijken.

Career Grand Slam

De Spanjaard versloeg Federer daarna op de Australian Open opnieuw in een thriller en was in 2010 te sterk voor Djokovic in de eindstrijd van de US Open. Daarmee maakte hij zijn collectie grandslamtitels compleet. Hij zou er in totaal 22 winnen en werd ook olympisch kampioen in het enkelspel (2008) én het dubbelspel (2016).

Ziekte van Mueller-Weiss

Toch had het weinig gescheeld of Nadal had helemaal nooit zo'n mooie tenniscarrière gehad. Hij werd vlak voor zijn doorbraak namelijk gediagnosticeerd met de Ziekte van Mueller-Weiss. Dat is een complexe voetafwijking die zorgt voor chronische pijn in de voet. Dat komt doordat een van de middenvoetsbeentjes te kort is.

"Er werd gezegd dat ik nooit meer professioneel tennis kan spelen", vertelde Nadal over de diagnose tegen The Players Tribute. "Er is geen medicijn, je kunt het alleen maar managen. Je gaat van de mooiste momenten naar dat je de volgende ochtend wakker wordt en niet eens meer kunt lopen."

Rivaliteit met Federer en Djokovic

De carrière van Nadal werd getekend door zijn dominantie op gravel en de vele blessures, maar toch zullen de meeste tennisfans vooral terugdenken aan zijn duels met Federer en Djokovic. Hij speelde liefst zestig keer tegen de Serviër en zij zijn dan ook de twee spelers die het vaakst tegen elkaar speelden in de geschiedenis van het tennis. In 2012 speelden ze op de Australian Open de langst grandslamfinale ooit tegen elkaar. Djokovic won na 5 uur en 53 minuten met 5-7, 6-2, 6-4, 6-7, 7-5.

De rivaliteit met Federer zorgde echter voor een enorme tweedeling onder fans: óf je was van fan van de elegante Zwitser óf je stond volledig achter de strijdende Spanjaard. De twee legendes zelf hadden daarentegen veel respect voor elkaar en groeiden tijdens hun carrière zelfs uit tot tennisvrienden. Hoe sterk de band was, bleek tijdens de Laver Cup in 2022.

Nadal en Federer huilen tranen met tuiten

Federer nam daar door een slepende knieblessure noodgedwongen afscheid als professioneel tennisser en had maar één wens: hij wilde in zijn allerlaatste wedstrijd ooit samen dubbelen met Nadal. De vrouw van de Spanjaard was op dat moment hoogzwanger, maar voor de Zwitser was Nadal bereid om het risico te nemen en dus vloog hij op en neer naar Londen.

Het werd misschien wel het meest emotionele tennismoment ooit. Federer en Nadal verloren de partij, maar daar ging het na afloop niet over. Na de partij was er namelijk een speciale ceremonie voor de Zwitser. De twee rivalen zaten samen op het bankje daarnaar te kijken en barstten vervolgens beiden in tranen uit.

Het leverde iconische foto's op en de Zwitser onthulde in een interview met El País dat hij een van die plaatjes zelfs ingelijst in zijn huis heeft hangen. "Als ik daar langs loop dan trekt het altijd mijn aandacht. Het weerspiegelt ons kameraadschap, onze vriendschap en rivaliteit in één beeld."

i Roger Federer en Rafael Nadal zijn in tranen bij het afscheid van de Zwitser. © Getty Images

Afscheid tegen Botic van de Zandschulp

Nadal moest er in 2024 uiteindelijk zelf ook aan geloven. Het finaletoernooi van de Davis Cup in Malaga werd uiteindelijk Nadal zijn laatste kunstje. Dat werd vanuit Nederlands oogpunt een bijzonder moment, want Spanje moest het in de kwartfinales opnemen tegen Oranje. Ondanks twijfels over zijn fitheid wilde Nadal de fans niet in de steek laten en speelde hij tegen Botic van de Zandschulp.

i Botic van de Zandschulp schudt Rafael Nadal. © Getty Images

Waar de Spanjaard jarenlang het mannentennis wist te domineren met zijn snoeiharde klappen en ongekende loopvermogen, bleek daar niets meer van over. Nadal liep erbij als een oude man en werd simpel verslagen door Van de Zandschulp. Spanje verloor de ontmoeting met 2-1 en dus eindigde de carrière van de Spaanse tennislegende tegen Nederland. Nadal werd na afloop geëerd, maar dat werd een hele rommelige ceremonie en leverde de Spaanse bond een hoop kritiek op.

Cermonie op Roland Garros

Het is te hopen dat Roland Garros daar van geleerd heeft, want zij gaan proberen om Nadal alsnog het afscheid te geven dat hij verdient. De recordkampioen wordt op de eerste dag van het toernooi in het zonnetje gezet en het is te hopen dat zijn grote rivalen deze keer wel van de partij zijn.