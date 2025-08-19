Het laatste grote tennistoernooi voor de US Open stond bol van de opvallende momenten. In Cincinnati begaven een aantal spelers het door de hitte, maar bij toptennisster Emma Raducanu zorgde ook voor een merkwaardig moment door te vragen of een luidruchtig kind het stadion uitgezet kon worden. Oud-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As spreken in de wekelijkse Sportnieuws.nl-podcast hun verbazing uit over het incident.

Raducanu won in 2021 vanuit het niets de US Open en kende sindsdien een aantal moeilijke jaren, maar de laatste maanden lijkt ze weer op de weg terug. In Cincinnati bood ze Aryna Sabalenka in de derde ronde goed partij, maar moest ze na een slopende driesetter uiteindelijk toch haar meerdere erkennen in de nummer 1 van de wereld. Toch ging het na afloop van het geweldige duel vooral over een incident tijdens de partij.

Raducanu stoorde zich aan geluidsoverlast van een kind in het publiek en vroeg de umpire of ze er wat aan kon doen. Die leek dat niet van plan. "Wil je dat ik een kind wegstuur?", was haar veelzeggende reactie op de vraag van de Britse. Raducanu kreeg daar veel commentaar op. "Ik zag online reacties dat ze niet moet zeiken", vertelt Hoog.

'Dit zou ik echt nooit doen'

De twee tophockeysters hebben echter wel begrip voor haar actie. Zij snappen echter minder van wat de ouders van het kind deden. "Ik zou als ouder al weggaan als mijn kind één minuut huilt, dus ik snap niet dat je dan blijft zitten", vertelt Hoog. "Ze willen zich zo graag focussen op dat ene punt en als er dan één geluidje is... Ik begrijp niet dat die ouders dan niet even weglopen."

Van As zit in het zelfde kamp: "Hoezo ga je überhuapt? Zo'n wedstrijd kan tachtig uur duren. Het is warm, de zon op je bol, je hebt nergens schaduw en dan ga je daar met je kind zitten..." "Echt onbegrijpelijk", vult haar teamgenote aan.

"Dan heb je zelf ook geen leuke middag", denkt tweevoudig olympisch kampioene Van As. Hoog beeldt zich de situatie helemaal in: "Ik zou het zo warm hebben, dan denk ik: waarom ga je dan niet weg. Dan laat je dat kind even los en geef je het daarna een tweede kans." "Dit zou ik echt nooit doen", concludeert Van As.

Beluister de podcast met Ellen Hoog en Naomi van As

Ellen Hoog en Naomi van As nemen na een korte afwezigheid weer de sportweek door voor Sportnieuws.nl. Het gaat uiteraard lange tijd over het EK hockey, maar ook komt de Eredivisie aan bod en gaat het zelfs over barbiepoppen. De volledige aflevering is hieronder te beluisteren en daarnaast terug te vinden in je favoriete podcastapp.