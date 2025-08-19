De US Open heeft het gemengd dubbelspel volledig op de schop gegooid: er doen alleen maar topnamen uit het enkelspel aan mee. Dat betekent dat er geen plek is voor Sem Verbeek, die het gemengd dubbeltoernooi van Wimbledon nog op zijn naam schreef. Hij voelt zich machteloos.

Het gemengd dubbelspel was altijd al openbaar voor spelers uit het enkelspel, maar de US Open heeft het nu juist op toppers als Carlos Alcaraz, Novak Djokovic en Iga Swiatek gericht. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor spelers die er juist in gespecialiseerd zijn. Zoals Verbeek. "Jammer, dat is het meest toepasselijke woord", zegt hij tegen het AD. Het verbaast Verbeek niet dat de US Open dit doet, omdat ze in de Verenigde Staten van 'show en spektakel' houden.

Een maand geleden schreef hij Wimbledon nog op zijn naam, samen met zijn Tsjechische dubbelpartner Katerina Siniaková. Een herkansing komt er dus niet. "Dat is geen garantie dat je daarna ook de US Open wint, maar het is jammer dat je überhaupt de kans niet krijgt en als dubbelaar het gevoel hebt dat je wordt uitgesloten."

'Je bent machteloos'

Verbeek wijst erop dat de enkelspelers altijd al welkom waren in het gemengd dubbelspel. "Maar de toppers uit het dubbelspel zijn nu niet welkom. Je bent machteloos, want je weet toch dat er niets gaat veranderen."

Het winnende duo gaat met 860.000 euro naar huis en hoeft daar maar vier wedstrijden (in twee dagen tijd) voor te winnen. Verbeek snapt daarom ook dat de toppers uit het enkelspel meedoen aan de vernieuwde discipline.

'Zeg gewoon waar het op staat'

Wel baalt de Nederlandse toptennisser ervan dat de US Open liegt over de reden om van aanpak te veranderen. De Amerikaanse organisatie zegt dat deze verandering is doorgevoerd om meer aandacht te geven aan het mixed double. "Dat is natuurlijk niet zo", stelt Verbeek. "Het belangrijkste is dat het toernooi geld gaat verdienen, meer exposure krijgt en toppers eerder op het park krijgt. Zeg gewoon waar het op staat, iedereen begrijpt dat."

