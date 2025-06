De US Open organiseert dit jaar een nieuwe opzet in het gemengd dubbelspel. Grote namen strijden om een flink bedrag aan prijzengeld én een grandslamtitel. Maar niet iedereen is enthousiast over het toernooi. "Ik zet daar wel mijn vraagtekens bij."

De organisatie van de US Open maakte deze week de lijst van deelnemende koppels. Daarop zijn toppers als Jannik Sinner, Novak Djokovic en Aryna Sabalenka te vinden. Een opvallend duo is de combinatie Carlos Alcaraz en Emma Raducanu. De koppels zullen in New York strijden om één miljoen dollar.

Roland Garros-winnaar Carlos Alcaraz vormt droomkoppel met populaire tennisster: 'Zij zal de baas zijn' Carlos Alcaraz heeft een nieuwe partner. Om mee te dubbelen welteverstaan. De US Open pakt groots uit met een gemengd dubbel-toernooi, waar veel wereldtoppers aan meedoen. Dus ook Roland Garros-winnaar Alcaraz, die is gekoppeld aan een oude bekende.

Geld lijkt dan ook de grote drijfveer te zijn voor de toptennissers, die zich normaal gesproken focussen op het enkelspel. Nederlandse dubbelspecialist Sander Arends uit kritiek op het nieuwe format. "Het is lastig. Ik begrijp het vanuit commercieel oogpunt, maar mijn sporthart huilt wel een beetje", zegt hij tegen NOS.

Zelf kan hij vanwege de nieuwe opzet waarschijnlijk niet meedoen aan het gemengd dubbelspel. De Fries is op dit moment de hoogst geklasseerde Nederlander op de wereldranglijst. Hij staat op plek 29.

Spraakmakende tenniskoppels strijden om 1 miljoen euro op US Open: droomduo maakt tongen los De grootste tennis-supersterren gaan met elkaar de strijd aan tijdens de US Open. Niet alleen individueel maar ook in gemixte duo's. De indeling van de koppels is veelbelovend en zorgt ook voor romantische geruchten.

Vraagtekens

"Om de winnaars op deze manier een officiële grandslamtitel toe te kennen, daar zet ik wel mijn vraagtekens bij", adus Arends. "Het zijn eigenlijk demonstratiewedstrijden."

Toptennisser Jannik Sinner verbaast met bijzondere samenwerking met Italiaanse muzieklegende: 'Ik ben zo in de war' Jannik Sinner, de nummer één tennisser van de wereld, gooit het over een andere boeg. De Italiaan gaat naast zijn topsportcarrière ook stappen zetten in de muziekwereld. Dat doet hij via een bijzondere samenwerking.

'Slaat nergens op'

Demi Schuurs, de mondiale nummer 18 in het dubbelspel, is het volledig met Arends eens. "Het slaat gewoon nergens op. Normaal gesproken hadden de betreffende tennissers er waarschijnlijk nooit over nagedacht om gemengd dubbel te spelen", zegt zij.

Ze vermoedt dat de deelnemende spelers ook nog startgeld geboden hebben gekregen. "Er wordt al zoveel prijzengeld betaald, dus waar hebben we het over? De spelers die meedoen, verdienen al zoveel in het enkelspel", aldus Schuurs.

Toptennisster komt vlak voor 'haar' Wimbledon met groot nieuws: 'Ik ben zó dankbaar' Er komt snel een einde aan de imposante carrière van Petra Kvitova. De 35-jarige toptennisster kondigt op haar Instagram haar afscheid van de sport aan, maar de Tsjechische stopt niet per direct. Ze maakt nog dankbaar gebruik van een fijne boodschap van Wimbledon, het toernooi waar ze haar beste prestaties neerzette.

De Nederlandse hoopt zelf ook nog kans te maken op deelname. Ze zou mogelijk kunnen dubbelen met Fransman Gaël Monfils. "Het zou heel tof zijn, maar dan twijfel ik alsnog of we er dan in zouden komen, als je ziet welke koppels allemaal willen meedoen, al is Monfils natuurlijk wel een echte showman."

Kortere wedstrijden

De nieuwe opzet van het toernooi is een tweedaags evenement als opwarmer voor het enkelspeltoernooi. Zestien koppels spelen wedstrijden van twee gewonnen sets tot vier gewonnen games (afgezien van de finale).