De grootste tennis-supersterren gaan met elkaar de strijd aan tijdens de US Open. Niet alleen individueel maar ook in gemixte duo's. De indeling van de koppels is veelbelovend en zorgt ook voor romantische geruchten.

De competitie vindt plaats in de fanweek van de US Open: op 19 en 20 augustus. Voor het winnende koppel in de gemengde dubbels ligt een mooi bedrag aan prijzengeld klaar, namelijk 1 miljoen euro. In totaal hebben al16 teams zich aangemeld. Als de inschrijvingen eind juli gesloten zijn zullen uiteindelijk de top acht koppels, met de hoogste gezamenlijke singlesranking aan het toernooi deelnemen. De andere teams worden bepaald via een wildcard.

Met het initiatief wil de US Open het toernooi naar een nog hoger niveau tillen. "We willen de beste mannen en vrouwen ter wereld laten zien als ze samen en tegen elkaar spelen. We hadden er vertrouwen in dat de toptennissers enthousiast zouden zijn over deze kans."

'Ongelooflijk opgewonden'

Dat bleek ook het geval. "Nu we zien welke teams zich al hebben aangemeld zijn we ongelooflijk opgewonden. Dit laat zien dat de spelers achter ons staan. En we weten dat de fans het geweldig zullen vinden,"

Al behoorlijk grote namen hebben zich aangemeld. Zo vormt Jannik Sinner, de nummer één van de wereld een duo met de Amerikaanse Emma Navarro. Jasmine Paolini speelt met Lorenzo Musetti, Elena Rubakina met Taylor Fritz, Iga Swiatek met Casper Ruud en Mirra Andreeva met Daniil Medvedev.

A STAR-STUDDED 🤩 lineup of teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship!



— US Open Tennis (@usopen) June 17, 2025

Liefdeskoppel

Verder doet liefdeskoppel Paula Badosa en Stefanos Tsitsipas mee. Zij hebben al twee jaar een relatie en kregen daarom de bijnaam 'Tsitsidosa'. Ze gingen vorig jaar een tijdje uit elkaar, maar konden elkaar toch niet missen. Inmiddels zijn ze weer gelukkig samen.

Daarnaast maakt de samenwerking tussen Emma Raducanu en Carlos Alcaraz de tongen los. Mensen speculeren graag over een romance tussen de twee, maar daarvan lijkt geen sprake. De winnaar van Roland Garros werd eind 2024 nog gespot met de Britse tijdens de Billie Jean King Cup. "Ze zouden zo'n leuk koppel zijn", waren toen de reacties op het duo.