Davis Cup-captain en voormalig toptennisser Paul Haarhuis zet vraagtekens bij de kritiek van Taylor Fritz op de trage tennisbanen en ballen. De Amerikaan uitte zijn frustratie op X nadat beelden van een huilende Holger Rune, die in Stockholm moest opgeven met een zware achillespeesblessure, rondgingen op sociale media. In gesprek met deze site vertelt Haarhuis sterk te betwijfelen of er een verband is tussen beide zaken.

Het leverde een even treurig als zorgwekkend beeld op toen de 22-jarige toptennisser in tranen zijn wedstrijd voortijdig moest staken. Later bleek dat Rune een ernstige blessure aan zijn achillespees had opgelopen en er een hele lange tijd uit zal liggen.

Ballen, banen en omstandigheden

De beelden daarvan bereikten ook collega-topspelers Taylor Fritz en Jack Draper, die zich op X (voorheen Twitter) uitspraken over de overvolle tennisagenda. Draper stelde dat ‘de kalender moet veranderen’, waarop Fritz liet weten het met hem eens te zijn. ‘Ik zie meer blessures en burn-outs dan ooit, door de ballen, banen en omstandigheden’, schreef de Amerikaan. ‘Die zijn veel langzamer geworden, waardoor de wekelijkse sleur nog veeleisender en zwaarder is voor onze lichamen.’

Tenniscoach en voormalig toptennisser Paul Haarhuis plaatst echter kanttekeningen bij die kritiek. “Als ik door mijn enkel ga, kan dat toch ook gewoon komen doordat ik iets raars doe, bijvoorbeeld omdat ik me verstap? Dat hoeft niet per se met een trage baan te maken te hebben. Dat vind ik een raar oordeel”, zegt hij in gesprek met deze site.

Bewuste keuze?

Eerder stelde Roger Federer dat tennisbanen tegenwoordig bewust trager worden gemaakt, om spelers als Carlos Alcaraz en Jannik Sinner een grotere kans te geven om de finale te halen. “Dat denk ik niet per se,” reageert Haarhuis. “De banen zijn al zo’n twintig jaar langzamer, waardoor er internationaal veel meer rally’s worden gespeeld. Bovendien zullen er ook genoeg tennissers gaan klagen als de banen te snel zijn.”

“Hetzelfde geldt voor de ballen”, gaat de tenniscoach verder. “Het is gewoon onmogelijk om te zeggen: ‘We spelen elke week met dezelfde bal’, want er zijn gewoon te veel ballenleveranciers waar een toernooi een deal mee kan maken. Als Rotterdam een deal kan maken met merk A, die substantieel interessanter is dan merk B, dan kiezen ze natuurlijk voor merk A.”

'Kan me dat niet voorstellen'

Die keuze heeft volgens Haarhuis dan ook niets te maken met het in de kaart spelen van toptennissers als Sinner en Alcaraz. “Nee, dat kan ik me niet voorstellen. En ik kan me ook niet voorstellen dat iemand graag hele snelle banen wil.”