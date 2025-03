Moeder van toptennisser negeert zoon op opmerkelijk moment: 'Dacht dat hij op feestje was'

De Britse tennisser Jack Draper won afgelopen weekend het belangrijkste toernooi uit zijn loopbaan. Het 23-jarige supertalent was de beste in het tennistoernooi van Indian Wells. Een perfect moment om je moeder even te bellen... Maar dan moet ze wel opnemen.

Het Indian Wells-toernooi wordt ook wel gezien als de vijfde Grand Slam op de tenniskalender. De meeste topper zijn aanwezig. De als dertien geplaatste Brit had geen makkelijke weg richting de titel.

In de finale was hij met 6-2 6-2 te sterk voor Holger Rune, maar vooral zijn prestatie in de halve finale viel op. In een driesetter schoof Draper nummer drie van de wereld Carlos Alcaraz langszij. Het is pas de derde ATP-titel in de loopbaan van Draper.

Radiostation belt moeder

De tennisgekke Britse pers ziet in Draper dé nieuwe tennisheld van het land. Nadat Draper het toernooi won in Amerika werd zijn moeder gebeld door een lokaal radiostation van de BBC. Tijdens dat gesprek gebeurde iets opmerkelijks. "Het gaat erg goed met hem, hij belt mij altijd en dan praten we bij", vertelt de 55-jarige Nicky Draper live op de radio.

"Ik heb net zijn belletje zelfs geweigerd", lacht de moeder die tijdens het interview de voorkeur gaf voor de radio ten opzichte van haar winnende zoon. "Ik was een beetje afgeleid en zag dat hij me belde, dus ik heb hem net geweigerd. Ik denk dat hij net naar bed gaat."

De radio-dj hoopte dat hij Draper misschien aan de lijn kon krijgen. Maar dat leek moeders geen goed plan. "Hij heeft waarschijnlijk een klein feestje achter de rug vanavond. Dat hoop ik in ieder geval, ik hoop dat hij en zijn team zich een beetje hebben laten gaan, na de volle focus op het toernooi."

Nederlanders

Het tennistoernooi van Indian Wells was ook behoorlijk succesvol voor de Nederlandse tennissers. Tallon Griekspoor behaalde de kwartfinale door onder anderen angstgegner Alex Zverev te verslaan. Ook de nummer twee van Nederland, Botic van de Zandschulp zorgde voor een enorme stunt door als Lucky Loser Novak Djokovic het toernooi uit te sturen.

Demi Schuurs was de meest succesvolle Nederlandse dit weekend: zij won het vrouwendubbeltoernooi met haar Amerikaanse partner Asia Muhammad.

