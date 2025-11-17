Voormalig toptennisster Eugenie Bouchard mag dan al even gestopt zijn, ze krijgt alsnog genoeg aandacht. Niet via de sport zelf, maar via Instagram.

De Canadese plaatste op Instagram, waar ze maar liefst 2,3 miljoen volgers heeft, enkele foto's waarop ze in een doorschijnend topje te zien is terwijl ze cocktails drinkt in New York. Dit zorgde voor de nodige reacties van haar volgers. "Bizar knap", "Iconisch" en "schitterende, schitterende dame", zijn slechts een greep uit de louter lovende comments.

"Het beste wat ooit uit Canada is gekomen sinds maple syrup (een soort zoete stroop, red)", schreef een bewonderaar. "Ik denk dat ze zelfs zoeter smaakt dan maple syrup", reageerde een ander daarop.

Emotioneel afscheid

In juli van dit jaar stopte Bouchard officieel met tennissen, nadat ze eerder al was teruggekeerd in de sport. Haar afscheidswedstrijd vond plaats in haar geboortestad Montreal. Na afloop was de Canadese erg emotioneel. "Het is zo speciaal om mijn laatste wedstrijd te hebben gespeeld hier in Montreal. Op deze baan, voor jullie", zei ze terwijl ze haar tranen wegveegde. "Ik weet nog dat ik als klein kind hier op de tribune zat, hopend en dromend dat ik hier ooit mocht spelen. Het voelt helemaal alsof de cirkel van mijn carrière hier rondkomt. Het komt nu allemaal samen"

Tijdens haar carrière behaalde ze in 2014 de finale van Wimbledon, die ze uiteindelijk in twee sets verloor van Petra Kvitová. In dat zelfde jaar bereikte Bouchard ook de halve finales van de Australian Open en Roland Garros, wat goed was voor een vijfde plaats op de wereldranglijst.

'Mooiste tennisster ooit'

Door buitenlandse media werd Bouchard vaak omschreven als 'mooiste tennisster ooit'. Het tennisicoon haalde dan ook vaker het nieuws met andere dingen dan tennis. Zo ging ze ooit met een fan op date nadat ze een weddenschap verloor op X (destijds Twitter). Er volgde zelfs nog een tweede afspraakje, maar daarna knapte het. Inmiddels is de Canadese al een tijdje single, nadat eerdere relaties stukliepen, onder meer met NFL-speler Mason Rudolph.