De Duitse toptennisster Eva Lys heeft er een bijzonder 2025 op zitten. Ze maakte naam op de Australian Open en klom op tot de 45e plaats op de wereldranglijst. Dat mag gevierd worden. Dat deed Lys ook, al ging dat niet helemaal zoals gehoopt.

De in Oekraïne geboren Lys (23) debuteerde in 2016 op professioneel. Jarenlang modderde ze wat aan op het ITF-niveau, de klasse onder de WTA. Tussen de grootste der aarden lukte het Lys maar niet om door te breken. Tot dit jaar. Begin 2025 nam ze als lucky loser deel aan de Australian Open. En hoe.

Lys had haar vlucht terug naar huis al geboekt, toen ze te horen kreeg dat Anna Kalinskaya zich terugtrok. Dat gebeurde tien minuten voor aanvang van het duel. Lys nam Kalinskaya's plek over en won van Kimberly Birrell in de eerste ronde. Zonder fatsoenlijke warming-up of voorbereiding.

Primeur Lys

Daarna versloeg ze ook nog Varvara Gracheva en Jaqueline Cristian, waarna Iga Swiatek op haar pad kwam. De Poolse toptennisster kende geen genade met Lys, die wel voor een primeur zorgde. Ze werd de eerste vrouwelijke lucky loser die de vierde ronde haalde sinds de verhuizing van de Australian Open naar Melbourne Park (1988).

Ook financieel leverde het een boel op: liefst 252.300 euro. Lys kwam ook de top-100 van de mondiale tennisladder binnen, waardoor ze in één klap geplaatst was voor de andere Grand Slams. Op Roland Garros, Wimbledon en de US Open strandde ze in de tweede ronde.

Vieren op Oktoberfest

Lys reisde na het grandslamtoernooi in New York af naar de andere kant van de wereld, voor de Aziatische tour. Op de China Open in Beijing kwam ze tot de kwartfinales. Hert zorgde ervoor dat Lys inmiddels de nummer 45 van de wereld is. Dat werd gevierd op het Oktoberfest, zo is te zien op haar Instagram.

Daarvan deelde ze foto's en video's met de begeleidende tekst Ohne Dich (Schlaf Ich Heut Nacht nicht ein!), een nummer van Münchner Freiheit. Op een van de video's is te zien hoe Lys een pul bier op haar hoofd wil laten balanceren. Dat mislukt echter volledig. Toch zijn er complimenten voor de Duitse in de comments. 'De mooiste tennisster aller tijden', reageert een fan.