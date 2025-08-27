Toptennisster Eva Lys bereikte dinsdag de tweede ronde op de US open. Een mooie prestatie voor de Duitse, die al lange tijd te maken heeft met fysieke problemen door een auto-immuunziekte. "Het is mijn realiteit."

Lys moest zich vorige week nog vanwege haar gezondheid terugtrekken uit de halve finale in het WTA-toernooi van Cleveland. In haar partij tegen Francesca Jones in de eerste ronde van de US Open voelde ze zich weer een stuk beter. De 23-jarige won met 6-0, 7-5 van haar tegenstander, die ook last heeft van een zeldzame aandoening. Jones heeft namelijk slechts acht vingers en zeven tenen.

"Ze speelde goed in de tweede set en liet me echt zweten", zegt Lys over de partij. "De tweede set was heel anders dan de eerste. Gelukkig kon ik me herpakken."

Nu is het afwachten of de nummer 59 van de wereld zich donderdag nog goed genoeg voelt om zonder pijn tegen Linda Noskova te spelen. "Dit verhaal zal nooit eindigen voor mij. Het is helaas onderdeel van mijn realiteit. Soms verdwijnt het naar de achtergrond en ik probeer er niet te veel aan te denken."

Werken aan lichaam

Ze zet ook alles op alles om zo fit mogelijk te zijn. "Het zijn zes zware maanden geweest, waarin ik hard heb gewerkt aan mijn lichaam. Ik heb veel uren in de gym doorgebracht en veel spiermassa getraind. Nu kan ik beter tegen lange wedstrijden."

Suzan Lamens

Lys, die op Instagram meer dan 200.000 volgers heeft, vormt in het dubbelspel een duo met de Nederlandse Suzan Lamens. Ook zij bereikte de tweede ronde in het enkelspel na een zege op de 18-jarige Valerie Glozman (6-4, 6-2).

