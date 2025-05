Populaire tennisster gaat viraal dankzij bizarre actie met voetbal: 'Dit had ik nooit verwacht'

Eva Lys maakte begin dit jaar indruk op de Australian Open, maar gaat nu om een heel andere reden het internet over. Een kort fragment van de Duitse tennisster wordt massaal gedeeld en zorgt voor hilariteit bij voetbalfans.

De aanleiding voor de video? Het pijnlijke puntenverlies van 1. FC Köln tegen hekkensluiter Jahn Regensburg in de 2. Bundesliga. In eigen huis kwam de ploeg niet verder dan een 1-1-gelijkspel en dat kostte niet alleen de koppositie maar mogelijk ook de landstitel. De frustratie bij supporters was groot en kreeg online een opvallend gezicht dankzij Lys.

Lys wordt onbedoeld symbool van sportieve misstap

In het fragment, opgenomen in een tv-studio, is te zien hoe Lys een voetbal omhoog wipt en probeert door een target op doel te schieten. Maar in plaats van een rake knal verdwijnt de bal hopeloos over het doel. "Wat gebeurt er thuis tegen de hekkensluiter?", luidt het passende bijschrift, gevolgd door: "Köln", een duidelijke verwijzing naar het puntverlies van de Duitse koploper. Het fragment werd massaal gedeeld en leverde een stortvloed aan lachende reacties op.

Lys zelf kon er gelukkig ook om lachen. Op Instagram deelde ze het fragment in haar Stories. "Dit had ik nooit verwacht," schreef ze bij de video, doelend op de onverwachte populariteit van haar misser. Met haar gevoel voor zelfspot blijft Lys zich op én buiten de baan in de kijker spelen, zelfs als ze bal ver over het doel schiet.

Van lucky loser tot sensatie in Melbourne

Begin dit jaar maakte Lys al indruk op de Australian Open. Ze werd als lucky loser op het laatste moment toegelaten tot het hoofdtoernooi, tien minuten voordat haar eerste partij begon. Ondanks die chaotische start schakelde ze verrassend drie tegenstanders uit en bereikte ze de vierde ronde. Een unicum voor een lucky loser in Melbourne.

In de vierde ronde stuitte ze op wereldtopper Iga Swiatek, die een eind maakte aan haar sprookje. Toch verliet Lys het toernooi met opgeheven hoofd én 420.000 dollar aan prijzengeld. Toen ze dat bedrag in een interview voor het eerst hoorde, was haar reactie veelzeggend: "Dit is bizar. Zo’n bedrag heb ik nog nooit in mijn leven gehad", zei de 23-jarige toen.