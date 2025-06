Goran Ivanisevic is een tennislegende, die nu probeert Stefanos Tsitsipas over zijn dooie punt te helpen. De Servische tenniscoach was altijd de trouwe rechterhand van landgenoot Novak Djokovic, maar voor Wimbledon traint hij de Griekse toptennisser Tsitsipas, die wel een positief resultaat kan gebruiken.

De 26-jarige Griek speelt op Wimbledon zijn eerste Grand Slam-toernooi onder leiding van zijn nieuwe coach Ivanisevic, de voormalige coach van tennislegende Novak Djokovic. "Hij is geweldig. Hij is een fantastisch persoon en ik voel dat onze band sterker is geworden dan ik had verwacht. Ik ga me natuurlijk focussen op de trainingen en alles wat nodig is om mezelf te verbeteren. Daarnaast wil ik hem beter leren kennen en hem ook om advies buiten de tennisbaan vragen. Ik denk dat hij me met zijn enorme ervaring veel kan bijbrengen", zegt Tsitsipas aan de vooravond van Wimbledon.

'Nederige ervaring'

"Het mooiste wat Goran zei, is dat hij Djokovic nu niet meer coacht en dat we met een schone lei beginnen. Hij traint me alsof ik net begin met tennissen, wat geweldig is. Het is een erg nederige ervaring. Hij verwacht natuurlijk niet dat ik morgen ineens Grand Slams ga winnen zoals Novak. Elk klein succesje dat ik met hem behaal, hoe klein ook, zal voor mij een enorme overwinning zijn," besluit de Griekse tennisser.

Succesje nodig

Tsitsipas is op het Engelse gras als 24ste geplaatst en kan wel een succesje gebruiken op een Grand Slam. In 2023 stond hij voor het laatst in een finale van een van de grote vier toernooien van het jaar. Twee kwartfinales en twee vierde rondes waren sindsdien zijn eindstation. Sinds Wimbledon vorig jaar vloog hij er vier keer op rij in de eerste of tweede ronde uit tijdens een Grand Slam. Hij begint in Londen met een duel tegen de 24-jarige Fransman Valentin Royer.

Vriendin Paula Badosa

Samen met vriendin Paula Badosa vormt Tsitsipas het bekende tenniskoppel Tsitsidosa. Maar de Spaanse nummer negen van de wereld heeft het met haar loting op Wimbledon niet getroffen. Zij treft namelijk meteen Katie Boulter, tot voor kort de nummer 1 van Groot-Brittannië en dus publieksfavoriete in de eerste ronde.

Alles over Wimbledon

