Tallon Griekspoor is in Rusland voor het spraakmakende toernooi Northern Palmyra Trophies. Ook zijn vriendin Anastasia Potapova komt in actie bij het evenement. Vanwege de inval van Rusland in Oekraïne ligt Griekspoors deelname aan het demonstratietoernooi gevoelig.

Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 vinden er geen internationale toernooien van ATP en WTA plaats in Rusland. De internationale tennisfederatie ITF schorste de tennisbonden van Rusland en Belarus, die daardoor ook niet mogen deelnemen aan landentoernooien. Russische en Belarussische tennissers komen in ATP- en WTA-toernooien uit onder neutrale vlag.

'Een van de mooiste steden'

De Haarlemse toptennisser Griekspoor zegt tegenover het Russische Championat dat zijn eerste indrukken van Rusland gunstig zijn. "We zijn hier pas eergisteren aangekomen. Maar ik heb al veel gezien vanuit de auto", aldus de nummer 25 van de ATT-ranking.

"Om eerlijk te zijn is het een van de mooiste steden die ik ooit heb gezien. En het lijkt erg op Amsterdam: de gebouwen, de grachten. Ik vind het echt prachtig. Ik ben blij dat ik hier ben en ik hoop dat ik de komende dagen genoeg zie."

Blessure

Ook vertelt Griekspoor dat hij in 2024 al van plan was om deel te nemen aan het evenement. "Ik ben nog nooit in Rusland geweest. Ik zou vorig jaar al naar dit toernooi komen, maar raakte geblesseerd tijdens de Davis Cup en moest op het laatste moment afzeggen", zegt hij.

"Ik ben dus blij dat ik er nu eindelijk ben. Over het algemeen probeer ik niet te veel demo's te spelen, omdat we in het off-season weinig tijd hebben om te rusten."

Verwijderd bericht op X van Tallon Griekspoor

Eerder in de week riep de minister van Buitenlandse Zaken David van Weel de tennisser op om af te zien van deelname. Dat deed hij in de Tweede Kamer tijdens een debat over Oekraïne. "Hebben ze niks beters te doen?", schreef Griekspoor op X in reactie op dat moment. Later heeft hij het bericht verwijderd.

Sportkoepel NOC*NSF is "niet gelukkig" met de deelname van tennisser Tallon Griekspoor aan een invitatietoernooi in Rusland. "Het loopt niet synchroon met ons beleid, maar het is een persoonlijke keuze. We kunnen het hem niet verbieden", liet een woordvoerster weten. Tennisbond KNLTB zegt de richtlijnen van sportkoepel NOC*NSF en de Internationale Tennis Federatie (ITF) te volgen. Die schrijven voor dat er geen spelers of vertegenwoordigende teams namens de bond deelnemen aan evenementen in Rusland als reactie op de oorlog in Oekraïne.

