Nederlandse tennisser Tallon Griekspoor heeft flink wat stof doen opwaaien. Hij besloot om samen met zijn vriendin mee te doen aan een toernooi in Rusland. Dat gaat tegen de principes in van verschillende sportorganisaties.

Sportkoepel NOC*NSF heeft zich nu ook uitgesproken over de kwestie en is "niet gelukkig" met de deelname van Griekspoor aan het invitatietoernooi in Rusland. "Het loopt niet synchroon met ons beleid, maar het is een persoonlijke keuze."

"We kunnen het hem niet verbieden", laat een woordvoerster weten. Griekspoor werd woensdag als laatste deelnemer gepresenteerd voor de Northern Palmyra Trophies. Dat toernooi wordt op zaterdag 29 en zondag 30 november gehouden in de Russische stad Sint-Petersburg. De Nederlandse tennisser vormt een team met zijn Russische vriendin Anastasia Potapova, Alexander Bublik en Diana Shnaider.

KNLTB

Tennisbond KNLTB liet donderdag weten de richtlijnen van NOC*NSF en de Internationale Tennis Federatie (ITF) te steunen. Die schrijven voor dat er geen spelers namens de bond deelnemen aan evenementen in Rusland.

Maar de KNLTB zei ook dat "het spelers vrijstaat om hun eigen keuzes te maken met betrekking tot deelname aan toernooien in Rusland". Griekspoor, die een relatie heeft met de Russische tennisster Anastasia Potapova, lijkt komend weekend de eerste Nederlandse tennisser te worden die meedoet aan een toernooi in Rusland sinds de inval van Oekraïne in 2022.

Demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken) riep Griekspoor al op "om morele aspecten" niet mee te doen aan het toernooi Northern Palmyra Trophies in Sint-Petersburg. In de Tweede Kamer was er donderdag een debat over de oorlog in Oekraïne en kamerlid Christine Teunissen (Partij voor de Dieren) wilde dat het demissionaire kabinet zich zou uitspreken over de deelname van Griekspoor aan het toernooi in Rusland.

