De partij tussen Botic van de Zandschulp en Novak Djokovic op de Australian Open hield de gemoederen flink bezig. Hoewel Van de Zandschulp in de derde ronde strandde, maakte hij het de Servische wereldster zichtbaar lastig. Dat leidde niet alleen tot frustratie bij Djokovic, maar riep ook vragen op over zijn gedrag op de baan.

In de Sportnieuws.nl-podcast En door bespreken ex-tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As het duel uitgebreid. Hoog plaatst het optreden van Botic van de Zandschulp nadrukkelijk in perspectief, zeker in vergelijking met Tallon Griekspoor, die al in de eerste ronde strandde. "Botic haalde gewoon de derde ronde", begint Hoog. "Dat je dan tegen Djokovic verliest, is absoluut geen schande."

Kritiek op Djokovic na incident met ballenmeisje

Al snel verschuift het gesprek daarna naar het gedrag van Djokovic tijdens die wedstrijd. Volgens Hoog heeft dat alles te maken met de manier waarop Van de Zandschulp stond te spelen. "Djokovic raakte erg gefrustreerd in die wedstrijd tegen Botic", stelt ze. "Van de Zandschulp kwam er goed in, zette hem onder druk en je zag hem gewoon steeds gefrustreerder worden."

Die frustratie mondde uit in een moment dat bij Hoog en Van As de wenkbrauwen doet fronsen. "Hij raakte zó gefrustreerd dat hij een bal snoeihard naar een ballenmeisje sloeg", merkt Hoog op. "Die bal miste haar gelukkig. Anders had hij ook gewoon gediskwalificeerd kunnen worden." Van de Zandschulp gaf na afloop zelf aan dat hij het niet nodig vond, 'maar het gebeurde wel'.

Van As merkt op dat dit een terugkerend probleem is op de tennisbaan. "Je leest elke keer weer over dit soort incidenten met ballenkinderen", zegt ze. "Dan denk ik: hoezo? Sla die ballen dan in de lucht als je zo gefrustreerd bent of sla je racket stuk." Hoog sluit zich hierbij aan en voegt toe: "Laat die kinderen gewoon lekker met rust joh."

Hoog gaat vervolgens een stap verder in haar oordeel over het moment dat de Serviër bijna het ballenmeisje raakte. "Ten eerste is het gewoon in- en intriest", stelt ze. "En ten tweede: je kan hier gewoon door gediskwalificeerd worden. Dus wat doe je?" Dat Djokovic er zonder waarschuwing vanaf kwam, riep bij beiden verbazing op. "Nee, dat is wel apart", reageert Van As.

Ook de manier waarop Djokovic het incident afhandelde, schiet bij Hoog in het verkeerde keelgat. "Hij liep al weg, keek haar niet eens aan", zegt ze. "Hij draaide zich om en deed even zijn hand omhoog: sorry." Van As vindt het echt het 'minimale' wat de toptennisser deed om zich te excuseren. "Loop er dan even naartoe. Kijk haar in ieder geval even aan", maakt Hoog duidelijk. Van As sluit vol ongeloof af: "Het was echt op hoofdhoogte. Linke soep."

In spaarstand naar kwartfinales

Na zijn zege op Van de Zandschulp had Djokovic bovendien het nodige geluk aan zijn zijde. In de vierde ronde hoefde hij niet meer in actie te komen door de afmelding van Jakub Mensik, die geblesseerd moest afhaken. Daardoor kon de Serviër energie sparen en plaatste hij zich zonder extra inspanning voor de kwartfinales van de Australian Open, waarin hij het opneemt tegen Lorenzo Musetti.

Luister de podcast

Ellen Hoog en Naomi van As bespreken elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek. In deze aflevering komen onder meer de opmerkelijke incidenten op de Australian Open en de World Cup schaatsen in Inzell aan bod. Daarnaast aandacht voor Femke Bol, Koning Willem-Alexander en Máxima én de Tinderende skitdiva Lindsey Vonn. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.