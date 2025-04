Nederlandse tennis zit in de lift: flinke afvaardiging naar Roland Garros

De Nederlanders zijn dit jaar goed vertegenwoordigd tijdens Roland Garros. Vijf landgenoten hebben zich in het enkelspel namelijk verzekerd van deelname aan het hoofdtoenooi van het tweede grandslamtoernooi van het jaar en daar kunnen er nog aantal bij gaan komen.

Bij de mannen zijn er al drie Nederlanders zeker van het hoofdtoernooi. Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Jesper de Jong doen net als vorig jaar mee. Verschil is wel dat De Jong, die onlangs voor het eerst in de top 100 van de wereldranglijst wist te komen, zich vorig jaar via de kwalificaties moest plaatsen, maar deze keer rechtstreeks geplaatst is.

Griekspoor is als nummer 37 de hoogst genoteerde Nederlander en kan zichzelf de komende weken nog een beschermde status verschaffen. Hij moet dan op het moment van de loting bij de beste 32 spelers van de wereld horen.

Vrouwen

Bij de vrouwen staan Suzan Lamens en Arantxa Rus in het hoofdschema. Voor Lamens gaat het haar debuut in het hoofdtoernooi worden, want zij strandde bij haar vorige twee deelnames in de kwalificaties. Rus doet al voor de elfde keer mee in Parijs en haalde in 2012 zelfs een keer de vierde ronde

Mogelijk meer Nederlanders

Er bestaat een kans dat er nog meer Nederlanders mee mogen doen in de Franse hoofdstad. Bij de mannen maken Tim van Rijthoven (met de hulp van een protected ranking) en Gijs Brouwer een kans om via de kwalificaties het hoofdtoernooi te halen. Bij de vrouwen zijn Arianne Hartono en Anouk Koevermans veroordeeld tot het kwalificatietoernooi dat van 19 tot 23 mei op het programma staat.

Roland Garros

Het toernooi wordt van 25 mei tot en met 8 juni gespeeld in de Franse hoofdstad. Enkele dagen voor de start wordt de loting gedaan. Carlos Alcaraz is de titelverdediger bij de mannen, terwijl Iga Swiatek de vorige drie edities bij de vrouwen op haar naam schreef.