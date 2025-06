TV-gids: op deze zender kijk je live naar finale Roland Garros tussen Jannik Sinner en Carlos Alcaraz

Roland Garros komt na drie weken vanmiddag tot een spetterend einde. De nummers 1 en 2 van de wereld bij de mannen spelen tegen elkaar in de finale. Carlos Alcaraz en Jannik Sinner hebben veel energie kunnen sparen, want een vijfsetter was op weg naar de eindstrijd voor geen van beiden nodig. Lees hier alles wat je moet weten over de finale van Roland Garros.

De Italiaan Sinner heeft het (mentale) voordeel in de finale in Parijs dat hij nog geen set verloren heeft op het Franse gravel. Alles won hij met 3-0. Zelfs de beste tennisser aller tijden, Novak Djokovic, was in de halve finale niet tegen Sinner opgewassen. Alcaraz heeft veel meer sets ingeleverd gedurende de hele Grand Slam in de Franse hoofdstad, maar zag zijn tegenstander in de halve finale met een blessure opgeven. Ook de Spanjaard hoefde dus enorm diep te gaan.

'Ik hoop dat het niet waar is!': toptennisser Jannik Sinner schrikt van onthulling Novak Djokovic Toptennisser Jannik Sinner vocht vrijdagavond een heerlijk duel uit met Novak Djokovic, in de halve finale van Roland Garros. De nummer één van de wereld won in drie sets, maar had daar wel meer dan drie uur voor nodig. Na afloop van de partij schrok hij van woorden die zijn tegenstander even daarvoor sprak.

Dopingschorsing

Sinner is net een maand terug van een dopingschorsing. Hij werd betrapt op een verboden middel, maar kon verklaren dat die via de handen van zijn masseur in zijn lichaam was gekomen. De antidopingautoriteit ging mee in die verklaring en schorste de nummer 1 van de wereld dus 'maar' voor drie maanden. Begin mei keerde Sinner terug op de tennisbaan tijdens het 'thuistoernooi' van Rome, waarin hij de finale in twee sets verloor van Alcaraz.

Jannik Sinner looft 'charismatische' Carlos Alcaraz: 'Dat soort tennissers heeft de sport nodig' De nummer één van de wereld, Jannik Sinner, stelt dat tennis rivaliteiten nodig heeft zoals die tussen hem en Carlos Alcaraz. De twee succesvolste jonge tennissers staan zondag tegenover elkaar in de finale van Roland Garros. Sinner jaagt op zijn vierde Grand Slam-titel, Alcaraz op zijn vijfde. Geen van beiden heeft ooit een Grand Slam-finale verloren.

Carlos Alcaraz

De Spanjaard is titelverdediger op Roland Garros en een waanzinnige gravelspeler, zoals bijna alle Spanjaarden zijn. Alcaraz hoopt op het Court Philippe Chatrier zijn landgenoot Rafael Nadal eer aan te doen. De tennislegende kreeg op de openingsdag van het toernooi een waardig afscheid als veertienvoudig kampioen van de Franse Grand Slam. Naast het net op centre court is een plakaat van Nadal vereeuwigd.

Huilende Rafael Nadal wordt compleet verrast door 'oude vijanden' bij memorabel eerbetoon op Roland Garros: 'Het betekent heel veel voor me' Roland Garros eerde Rafael Nadal met een speciale trofee én een eeuwig betoon van respect voor de Spaanse tennislegende. Op het gravel van Parijs beleefde Nadal een emotioneel afscheid, zeker toen zijn aartsrivalen hem verrasten.

Hoe laat is de finale?

De finale van Roland Garros begint zondag 8 juni om 15.00 uur Nederlandse tijd. Sinner en Alcaraz spelen niet de enige wedstrijd van de slotdag. De finale bij de mannen wordt voorafgegaan door de finale in het dubbelspel bij de vrouwen. Die gaat tussen Anna Danilina/Aleksandra Krunic en Sara Errani/Jasmine Paolini. Die wedstrijd is om 11.00 uur Nederlandse tijd, ook op de hoofdbaan.

Op welke zender is Roland Garros?

De finales op Roland Garros worden uitgezonden in Nederland op de zender Eurosport. Voor de tennissers ligt er een hoop prijzengeld te wachten in Parijs. De winnaar gaat naar huis met liefst 2.550.000 euro. Bij de vrouwen kreeg winnares Coco Gauff dat zaterdag al. De verliezend finalist pakt 1.2750.000 euro. De vrouwen die het dubbelspel winnen, mogen samen 590.000 euro verdelen.

Alles over Roland Garros

Lees hier alles over het laatste nieuws op Roland Garros, check ook het speelschema en de uitslagen, verdiep je in het prijzengeld van vele miljoenen en lees alles over het leven van de deelnemende toptennissers en hun partners.